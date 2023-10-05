Правоохоронці нагадали, що через обстріл росіянами села Гроза Куп'янського району в Харківській області оголосили триденну жалобу. Вона триватиме від п'ятниці 6 жовтня до неділі 8 жовтня.

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Про що повідомили в поліції

Пошукові роботи завершені. Від удару "Іскандером" загинула 51 особа, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні,

– написали там.

Зверніть увагу! Щодо віку хлопчика є різна інформація: одні джерела повідомляють, що йому було 8 років, інші – що 6. Також у дописі спершу мовилося про ідентифікацію 37 осіб із 55, згодом повідомлення виправили: воно містило дані про 51 ідентифікованого із 51, тобто всі тіла були упізнані. Відтак допис відредагували до 35 упізнаних. Станом на 23:06 у ньому йдеться про 37 ідентифікованих.

Якщо є підозра, що серед загиблих у селі Гроза можуть бути ваші родичі чи знайомі, правоохоронці закликають звертатися до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. У такому випадку організують перевірку та проведуть експертизи, щоб підтвердити чи спростувати особу загиблого.

Наслідки обстрілу села Гроза / Фото Нацполіції Харківської області

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав обстріл села геноцидом.

Все, що відомо про обстріл

24 Канал зібрав у великому матеріалі всі деталі, відомі про удар по селу Гроза. Він постійно оновлюється, тому актуальний, читайте його за посиланням.