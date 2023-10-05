Росія уже не вперше обстрілює мирні села та міста України. Але удар по селу Гроза на Харківщині приніс дуже багато жертв.
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Що відомо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області оголосять жалобу протягом трьох днів. Він підтвердив те, що повідомляли раніше: внаслідок цього російського обстрілу на Харківщині загинуло найбільше людей з початку повномасштабного вторгнення.
Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Останні новини про обстріл Грози
- Відомо про 51 загиблого, але роботи з розбирання завалів тривають. Тому жертв, на жаль, може побільшати. Серед загиблих і поранених є діти. Загинув кожен шостий мешканець села, поранені у важкому стані.
- Оскільки в Грозі люди зібралися на поминальний обід, то в кафе були представники чи не з кожної родини. Таким чином, у кожній родині є загиблі чи поранені. У прокуратурі кажуть, що одним ударом убило пів села.
- СБУ вважає, що міг працювати навідник. Будівля кафе-магазину невелика, а удар був дуже точним, тому є підозра, що удар коригували. Били, імовірно, "Іскандером".