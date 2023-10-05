Росія уже не вперше обстрілює мирні села та міста України. Але удар по селу Гроза на Харківщині приніс дуже багато жертв.

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Що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області оголосять жалобу протягом трьох днів. Він підтвердив те, що повідомляли раніше: внаслідок цього російського обстрілу на Харківщині загинуло найбільше людей з початку повномасштабного вторгнення.

Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

24 Канал також співчуває усім тим, чиїх рідних сьогодні забрала Росія. Вічна пам'ять!

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