Вони зібралися на поминки. На жаль, станом на зараз відомо про 51 жертву терористичного удару. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Зверніть увагу Шістьох людей рятують на операційних столах: деталі удару по селу Гроза на Харківщині

Дмитро Чубенко – прессекретар Харківської обласної прокуратури – заявив, що одним ударом вбили майже половину села.

Настільки сильний удар, що стать та вік загиблої дитини під питанням. Майже половину села було вбито одним влучанням,

– мовиться у повідомленні.

На території Харківської області вже оголосили траур. Він триватиме три дні – з 6 по 8 жовтня. Ігор Клименко – глава МВС України – розповів, що жертви є майже у кожній сім'ї в селі. У кафе, куди влучили російські окупанти, відбувалися поминки за військовим, на якій прийшло по представнику кожного двору.

Кількість загиблих – найбільша від початку повномасштабного вторгнення на території Харківської області. Про це повідомила речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал. Станом на вечір 5 жовтня вдалося ідентифікувати тіла 29 загиблих. Одна з поранених померла, коли їй надавали медичну допомогу.

Наразі медики намагаються врятувати ще 6 постраждалих внаслідок терористичного удару Росії. Всі вони перебувають на операційних столах. Стан постраждалих оцінюють як дуже важкий.

Мовиться, що росіяни могли вдарити "Іскандером". У МВС не виключають, що міг бути навідник. Глава МВС України заявив: удар був дуже точним, а будівля невеликою, тож є підозри, що був навідник.

Росіяни вдарили по Херсону

Російські окупанти увечері 5 жовтня завдали терористичний удар по Херсону. На жаль, загинуло двоє людей. Окрім того, відомо про щонайменше одного постраждалого.