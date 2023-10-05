Они собрались на поминки. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 51 жертве террористического удара. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Обратите внимание Шестерых людей спасают на операционных столах: детали удара по селу Гроза в Харьковской области

Дмитрий Чубенко – пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры – заявил, что одним ударом убили почти половину села.

Настолько сильный удар, что пол и возраст погибшего ребенка под вопросом. Почти половина села была убита одним попаданием,

– говорится в сообщении.

На территории Харьковской области уже объявили траур. Он продлится три дня – с 6 по 8 октября. Игорь Клименко – глава МВД Украины – рассказал, что жертвы почти в каждой семье в селе. В кафе, куда попали российские оккупанты, проходили поминки по погибшему военному, на которые пришло по представителю с каждого двора.

Количество погибших – самое большое с начала полномасштабного вторжения на территории Харьковской области. Об этом сообщила спикер председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал.

По состоянию на вечер 5 октября удалось идентифицировать тела 29 погибших. Одна из раненых скончалась, когда ей оказывали медицинскую помощь.

В настоящее время медики пытаются спасти еще 6 пострадавших в результате террористического удара России. Все они находятся на операционных столах. Состояние пострадавших оценивают как очень тяжелое.

Говорится, что россияне могли ударить "Искандером". В МВД не исключают, что мог быть наводчик. Глава МВД Украины заявил: удар был очень точным, а здание небольшим, поэтому есть подозрения, что был наводчик.

Россияне ударили по Херсону

Российские оккупанты вечером 5 октября нанесли террористический удар по Херсону. К сожалению, погибли два человека. Кроме того, известно о по меньшей мере одном пострадавшем.