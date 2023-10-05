Россия уже не в первый раз обстреливает мирные села и города Украины. Но удар по селу Гроза в Харьковской области принес очень много жертв.

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Что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области объявят траур на три дня. Он подтвердил то, что сообщали ранее: в результате этого российского обстрела в Харьковской области погибло больше всего людей с начала полномасштабного вторжения.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

24 Канал также соболезнует всем тем, чьих родных сегодня забрала Россия. Вечная память!

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