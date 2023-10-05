По информации на 17.40 в результате трагедии погиб 51 человек. Однако поисковые работы еще продолжаются, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре, последняя жертва – умершая женщина, когда медики уже оказывали ей помощь. Остальные погибли под завалами, их тела отсюда доставали.

Предварительно по кафе русские ударили "Искандером". По данным МВД, в ней проходил поминальный обед за односельчанцем, и ни одного военного в помещении не находилось – только гражданские люди.