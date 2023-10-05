В частности, в полиции Харьковской области подчеркнули, что тела погибших после удара по кафе в Грозе смогут опознать. Для этого правоохранители используют ДНК-экспертизу.

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Полицейские отметили, что в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области на момент удара в магазине-кафе находились около 60 людей. Все они поминали павшего военного, погибшего накануне на фронте.

Обратите внимание! В ГСЧС уточнили, что ребенок, погибший во время удара в Грозе, был все же 6-летним. В частности, годом его рождения считается 2017 год.

На данный момент обнаружили 51 погибшего, в том числе 8-летнего мальчика. А также 6 раненых,

– отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что через несколько минут после удара на место происшествия прибыли полицейские, спасатели, медики. Они проводят осмотр места происшествия и документируют последствия военного преступления.

Правоохранители пока документируют последствия удара по Грозе / Фото полиции Харьковской области

"Для идентификации неустановленных лиц будут назначены экспертизы ДНК", – сказали в полиции Харьковской области.



В заключение в полиции отметили, что уже открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны. Таким образом, это стало очередным задокументированным преступлением страны-агрессора.

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