В частности, в полиции Харьковской области подчеркнули, что тела погибших после удара по кафе в Грозе смогут опознать. Для этого правоохранители используют ДНК-экспертизу.
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В полиции рассказали детали следствия преступления России
Полицейские отметили, что в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области на момент удара в магазине-кафе находились около 60 людей. Все они поминали павшего военного, погибшего накануне на фронте.
На данный момент обнаружили 51 погибшего, в том числе 8-летнего мальчика. А также 6 раненых,
– отметили в полиции.
Правоохранители отметили, что через несколько минут после удара на место происшествия прибыли полицейские, спасатели, медики. Они проводят осмотр места происшествия и документируют последствия военного преступления.
Правоохранители пока документируют последствия удара по Грозе / Фото полиции Харьковской области
"Для идентификации неустановленных лиц будут назначены экспертизы ДНК", – сказали в полиции Харьковской области.
В заключение в полиции отметили, что уже открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны. Таким образом, это стало очередным задокументированным преступлением страны-агрессора.
Что известно об атаке кафе-магазина в Грозе
- Российская армия днем 5 октября обстреляла село Гроза в Харьковской области. Это был целенаправленный ракетный удар, в результате которого более 50 человек погибли.
- Впоследствии стало известно, что на месте прилета проходили поминки односельчанина, на которые пришли около 60 человек. Как оказалось там провожали в последний путь военного, погибшего на фронте.
- Для атаки россияне могли применить ракету типа "Искандер". В МВД также предположили, что этот удар мог быть целенаправленным, который произошел по координатам наводчика.
- Стоит отметить, что это самая кровавая атака для Харьковской области с начала полномасштабной войны. Поэтому в области на 3 дня объявили траур.