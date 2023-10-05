Зокрема, у поліції Харківщини наголосили, що тіла загиблих після удару по кафе у Грозі зможуть упізнати. Для цього правоохоронці використають ДНК-експертизу.
До теми Три дні жалоби: на Харківщині оголосили траур після удару по селу Гроза
У поліції розповіли деталі слідства злочину Росії
Поліцейські зазначили, що у селі Гроза у Куп'янському районі Харківської області на момент удару по магазину-кафе перебувало близько 60 селян. Усі вони поминали полеглого військового, який загинув напередодні на фронті.
На цю годину виявили 51 загиблого, у тому числі 8-річного хлопчика. А також 6 поранених,
– зазначили у поліції.
Правоохоронці наголосили, що за декілька хвилин після удару на місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. Наразі вони проводять огляд місця події та документують наслідки воєнного злочину.
Правоохоронці наразі документують наслідки удару по Грозі / Фото поліції Харківської області
"Для ідентифікації невстановлених осіб будуть призначені експертизи ДНК", – сказали у поліції Харківської області.
Наостанок у поліції зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Таким чином це стало черговим задокументованим злочином країни-агресорки.
Що відомо про атаку кафе-магазина у Грозі
- Російська армія вдень 5 жовтня обстріляла село Гроза у Харківській області. Це був цілеспрямований ракетний удар, внаслідок якого понад 50 людей загинули.
- Згодом стало відомо. що на місці прильоту відбувалися поминки за односельцем Грози, на які прийшли близько 60 людей. Як виявилося там проводжали в останню путь військового, який загинув на фронті.
- Для атаки росіяни могли застосувати ракету типу "Іскандер". У МВС також припустили, що цей удар міг бути цілеспрямованим, який здійснили за координатами навідника.
- Варто зазначити, що це була найкривавіша атака для Харківської області з початку повномасштабної війни. Через це в області на 3 дні оголосили жалобу.