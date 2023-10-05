За інформацією на 17.40 внаслідок трагедії загинуло 51 людина. Однак пошукові роботи ще тривають, розповіла кореспондентка з Харкова 24 Каналу Анна Черненко.
Дивіться також У МВС показали моторошні кадри з села Гроза на Харківщині, де Росія вбила понад пів сотні людей
В селі Гроза загинув кожний шостий
Як повідомили у Генеральній прокуратурі, остання жертва – жінка, яка померла, коли медики вже надавали їй допомогу. Решта – загинули під завалами, їх тіла звідси діставали.
Попередньо по кав'ярні росіяни вдарили "Іскандером". За даними МВС, в ній проходив поминальний обід за односельцем. Жодного військового в приміщенні не перебувало – тільки цивільні люди.
В населеному пункті Гроза проживало приблизно 330 людей, й з них загинув приблизно кожний шостий,
– повідомила Анна Черненко.
Наразі шестеро поранених перебувають в лікарні – всі вони на операційних столах в дуже важкому стані.
Також серед загиблих 29 тіл вже ідентифікували, а решті продовжують встановлювати особи.
З 6 по 8 жовтня в Харківській області будуть оголошені дні жалоби за жертвами цієї трагедії.
Ракетний удар по магазину та кав'ярні в селі Гроза на Харківщині: дивіться відео
Міг бути навідник
Також шириться версія, що ракету росіяни на цей цивільний об'єкт міг хтось навести, вказавши координати місця.
Саме зараз правоохоронці відпрацьовують цю версію, яка є дуже розповсюдженою в телеграм-каналах.
Проте це не вкладається в голові, коли людина може сама на себе, на своїх сусідів, близьких, може навести таку страшну біду. Проте будемо чекати офіційну інформацію,
– розповіла кореспондентка з Харкова.
Однак є ще одна версія, за якою удар міг був завданий за даними російської аеророзвідки.
Водночас російські пропагандистські пабліки коментуючи трагедію в селі Гроза вкотре висувають "версію", що Україна "сама по собі" завдала удару.
Звісно, це є повною брехнею, тому що на місці удару працюють журналісти, і на свої очі бачать, що насправді відбулось в селі Гроза.
Наслідки ракетного удару росіян по селу Гроза на Харківщині / Фото Харківської ОДА