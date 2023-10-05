За інформацією на 17.40 внаслідок трагедії загинуло 51 людина. Однак пошукові роботи ще тривають, розповіла кореспондентка з Харкова 24 Каналу Анна Черненко.

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В селі Гроза загинув кожний шостий

Як повідомили у Генеральній прокуратурі, остання жертва – жінка, яка померла, коли медики вже надавали їй допомогу. Решта – загинули під завалами, їх тіла звідси діставали.

Попередньо по кав'ярні росіяни вдарили "Іскандером". За даними МВС, в ній проходив поминальний обід за односельцем. Жодного військового в приміщенні не перебувало – тільки цивільні люди.

В населеному пункті Гроза проживало приблизно 330 людей, й з них загинув приблизно кожний шостий,

– повідомила Анна Черненко.

Наразі шестеро поранених перебувають в лікарні – всі вони на операційних столах в дуже важкому стані.

Також серед загиблих 29 тіл вже ідентифікували, а решті продовжують встановлювати особи.

З 6 по 8 жовтня в Харківській області будуть оголошені дні жалоби за жертвами цієї трагедії.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, по селу Гроза влучили ракетою типу "Іскандер". Наразі відомо про 51 загиблу людину. Також поранення отримали семеро людей, які госпіталізовані у медичні заклади Харківської області. Поранення зазнали 6 жінок, їх переважна більшість має вік старше 50 років. Також постраждав 55-річний чоловік. 2 жінки перебувають у важкому стані, решта поранених мають стан середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.

Ракетний удар по магазину та кав'ярні в селі Гроза на Харківщині: дивіться відео

Міг бути навідник

Також шириться версія, що ракету росіяни на цей цивільний об'єкт міг хтось навести, вказавши координати місця.

Саме зараз правоохоронці відпрацьовують цю версію, яка є дуже розповсюдженою в телеграм-каналах.

Проте це не вкладається в голові, коли людина може сама на себе, на своїх сусідів, близьких, може навести таку страшну біду. Проте будемо чекати офіційну інформацію,

– розповіла кореспондентка з Харкова.

Однак є ще одна версія, за якою удар міг був завданий за даними російської аеророзвідки.

Водночас російські пропагандистські пабліки коментуючи трагедію в селі Гроза вкотре висувають "версію", що Україна "сама по собі" завдала удару.

Звісно, це є повною брехнею, тому що на місці удару працюють журналісти, і на свої очі бачать, що насправді відбулось в селі Гроза.

Наслідки ракетного удару росіян по селу Гроза на Харківщині / Фото Харківської ОДА