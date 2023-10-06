Начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив останню інформацію щодо ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. Сьогодні, 6 жовтня, перший день жалоби у Харківській області за загиблими під час обстрілу "Іскандером" сільського кафе-магазину.
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Апдейт від поліції
За його словами, зникли безвісти четверо людей, із них двоє дітей. Можливо, вони є серед невпізнаних. Шестеро поранених у важкому стані.
Також він розказав про роботу поліцейських: вони оглядають місце події додатково, відбирають ДНК у родичів загиблих та зниклих безвісти, оглядають тіла загиблих, а також, що дуже важливо, встановлюють осіб, які можуть бути причетні до теракту.
Володимир Тимошко пообіцяв надалі інформувати про подробиці. 24 Канал також стежить за розвитком подій і оперативно повідомлятиме про деталі, які ставатимуть відомі.
Останні новини про удар по Грозі
- Ранком стало відомо, що кількість загиблих зросла на одну людину, до 52.
- У селі продовжують знаходити фрагменти тіл, поки що поліцейські ідентифікували понад 30 людей – тіла дуже понівечені, тож потрібна ДНК-експертиза.
- Відео, яке з'явилося після удару, показує, що від Грози майже нічого не залишилося.