Одним прицільним ударом окупанти вбили майже шосту частину населеного пункту. У той фатальний день мешканці Грози зібралися у кафе, щоб вшанувати пам'ять полеглого односельця.

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Ракета вдарила по цивільних

Харківська обласна прокуратура опублікувала наслідки російської атаки на Грозу. 5 жовтня окупанти буквально стерли місцевий магазин та кафе – від них лишилися лише руїни. Все завалено плитами та будівельним сміттям. На жаль, під час атаки там перебувало багато людей.

На відео зафіксували роботу надзвичайників, які наразі вже завершили рятувальні роботи. Повідомляється, що через російський "Іскандер" загинув 51 селянин серед яких і 6-річний хлопчик. Також внаслідок удару травмовано 6 людей – вони перебувають у важкому стані у лікарні.

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