Наразі на місці прильоту у кафе-магазині у Грозі продовжують працювати рятувальники й правоохоронці. Зокрема, вони ліквідовують наслідки влучання і документують воєнні злочини.

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Що сказали жителі про удар по Грозі

Житель села Гроза Олександр розповів, що на місці прильоту у нього загинули родичі. Зокрема, вони проводжали в останню путь українського військового, який загинув на фронті.

"Загинули брат, невістка і мама", – наголосив він.

Олександр розповів, що люди у кафе, куди влучили, справляли поминки військового / Відео Суспільного

Олександр зазначив, що військовослужбовець загинув ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак оскільки село було окуповане, то тоді поховати його не змогли.

Житель села Гроза зазначив, що поминки змогли провести лише після того, як тіло військового ексгумували й привезли на його малу батьківщину. Саме у Грозі український військовослужбовець і хотів бути похованим.

Під завалами у кафе могли перебувати ще люди

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів, що на місці влучання під завалами могли ще перебувати люди. Тому на місці продовжували працювати рятувальники.

За нашою інформацією ще під завалами можуть перебувати діти, оскільки одна сім'я була із дворічною дитиною у цьому кафе. Тому там ще продовжують працювати наші служби,

– наголосив він.

Однак у ДСНС повідомили, що станом на 19:50 усі аварійно-рятувальні роботи у селі Гроза рятувальники завершили. Там зазначили, що всього загинула 51 людина, серед яких є і 6-річна дитина, а також постраждало 6 осіб.

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