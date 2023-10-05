На месте прилета в кафе-магазине в Грозе продолжают работать спасатели и правоохранители. В частности, они ликвидируют последствия попадания и документируют военные преступления.

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Что сказали жители об ударе по Грозе

Житель села Гроза Александр рассказал, что на месте прилета у него погибли родственники. В частности, они провожали в последний путь украинского военного, погибшего на фронте.

"Погибли брат, невестка и мама", – подчеркнул он.

Александр рассказал, что люди в кафе, куда попали, справляли поминки военного / Видео Суспільного

Александр отметил, что военнослужащий погиб еще в начале полномасштабной войны России против Украины. Однако поскольку село было оккупировано, тогда похоронить его не смогли.

Житель села Гроза отметил, что поминки смогли провести только после того, как тело военного эксгумировали и привезли на его малую родину. Именно в Грозе украинский военнослужащий хотел быть похороненным.

Под завалами в кафе могли находиться еще люди

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что на месте попадания под завалами могли еще находиться люди. Поэтому на месте продолжали работать спасатели.

По нашей информации, еще под завалами могут находиться дети, поскольку одна семья была с двухлетним ребенком в этом кафе. Поэтому там еще продолжают работать наши службы,

– подчеркнул он.

Однако в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 19:50 все аварийно-спасательные работы в селе Гроза спасатели завершили. Там отметили, что всего погиб 51 человек, среди которых есть и 6-летний ребенок, а также пострадали 6 человек.

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