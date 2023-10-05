Вони засудили російську атаку та заявили, що треба перемогти це зло. На жаль, Кремль забрав життя щонайменше 51 людини, пише 24 Канал.
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Як відреагували на трагедію в Єврораді та в британському посольстві
"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – заявила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс написав, що він з жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.
Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло,
– заявив посол.
Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша заявив Sky News, що засуджує російський ракетний удар по селу Грози.
"Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені", – заявили в ООН.
До речі, Володимир Зеленський, повідомляючи про трагедію, зазначив, що це показово жорстокий російський злочин, адже ворог вдарив ракетою по звичайному продуктовому магазину. Тобто це абсолютно свідомий теракт Росії.
Тоді ж український лідер сказав, що російський терор треба зупинити.
"Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!" – сказав український лідер.
Він додав, що під час візиту на саміт Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді говорив з європейськими лідерами про посилення нашої ППО та воїнів, щоб захистити Україну від окупаційного терору.
"А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – додав президент.
Ракетний удар по Грозі на Харківщині: основне
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія орієнтовно о 13:15 5 жовтня атакувала кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківської області.
- Володимир Зеленський повідомив про понад 48 загиблих. Андрій Єрмак написав, що серед них є дитина – хлопчик. Окрім того, було 7 поранених, серед них також була дитина – дівчинка. Згодом кількість загиблих зросла до 51 людини.
- Глава МВС Ігор Клименко розповів, що у момент атаки у кафе проходили поминки. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що поминали загиблого військового Куп'янського району Харківської області. Проте всі жертви – цивільні.
- За даними МВС, на території об'єкта перебувало орієнтовно 60 людей. Це більш ніж пів села, адже наразі там проживають орієнтовно 100 людей.
- За попередніми даними, Росія вдарила по мирних людях ракетою "Іскандер". 6 – 8 вересня в області оголосили дні жалоби.