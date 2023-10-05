Вони засудили російську атаку та заявили, що треба перемогти це зло. На жаль, Кремль забрав життя щонайменше 51 людини, пише 24 Канал.

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Як відреагували на трагедію в Єврораді та в британському посольстві

"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – заявила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс написав, що він з жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.

Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло,

– заявив посол.

Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша заявив Sky News, що засуджує російський ракетний удар по селу Грози.

"Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені", – заявили в ООН.

До речі, Володимир Зеленський, повідомляючи про трагедію, зазначив, що це показово жорстокий російський злочин, адже ворог вдарив ракетою по звичайному продуктовому магазину. Тобто це абсолютно свідомий теракт Росії.

Тоді ж український лідер сказав, що російський терор треба зупинити.

"Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!" – сказав український лідер.

Він додав, що під час візиту на саміт Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді говорив з європейськими лідерами про посилення нашої ППО та воїнів, щоб захистити Україну від окупаційного терору.

"А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – додав президент.

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