Валерий Козырь – родственник Андрея Козыря, за которым происходили поминки. В трагический день 5 октября он лишился дочери и зятя.

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"Боже, ты не можешь меня так наказывать"

Среди 52 погибших у Валерия двое членов семьи – его 36-летняя дочь Ольга и зять 61-летний мужчина не пошел на поминки в кафе, потому что работал охранником в ночные смены, поэтому днем – отдыхал.

Сегодня Валерий проводит много времени на кладбище, ведь готовится похоронить дочь вместе с мужем. Также мужчина теперь должен ухаживать за тремя внуками, которые остались без родителей. Детям 10, 15 и 17 лет.

Лучше бы я умер… Боже, ты не можешь меня так наказывать. Оставить отца и забрать детей!

– говорит Валерий Козырь, плача.

Как говорят местные жители, каждая семья потеряла по меньшей мере одного близкого человека. Женщина сквозь слезы говорит, что гроб будет в каждом доме – где-то один, а где-то пять.

Сейчас в деревне почти не осталось людей. Житель Грозы Александр Муховатый рассказывает, что Россия забрала жизнь его брата вместе с женой и матерью. Он рассказывает, что трагедию узнал от внука. Когда он пришел на место удара, спасатели нашли уже нижнюю часть туловища брата. Александр узнал его за ботинками и брюками.

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