Россия продолжает уничтожать мирное население Украины. 5 октября люди собрались помянуть военного в селе Гроза в Харьковской области, а теперь в области объявили траур по погибшим во время обстрела.
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Рассказы очевидцев
Александр Муховатый говорит, что на поминках был его брат. Поскольку хоронили местного военного, то брат, друживший с бойцом, пришел провести друга в последний путь. Были и другие родственники, а сам Муховатый сейчас живет в соседнем селе. 5 октября в результате российских обстрелов он потерял брата, невестку и маму.
Когда услышал взрыв и увидел клубы дыма, начал звонить брату. Прошло буквально десять минут. Брат, невестка и мама не отвечали. Дозвонился племяннику, а он говорит: "Дядя, давай бегом сюда. Папа, мама и бабушка – под завалами". Я сразу приехал. Брата нашли, маму с невесткой еще нет. Они точно были там,
– говорит мужчина.
Он поделился страшными подробностями: "От брата – только останки, нижняя часть туловища, верхней нет. Я узнал его по ботинкам и брюкам". Как раз из штанов погибшего брата вынул его паспорт.
"Я еще не понимаю, что произошло и как все будет. Я не могу еще в это поверить, еще не доходит", – говорит Муховатый.
Мужчина говорит: будет ждать, пока найдут останки его родных или хоть что-нибудь, что он мог бы опознать.
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Детали от пожарных
Больше всего тел было найдено в месте, где стоял стол, где поминали человека. Была найдена женщина, которая находилась под завалами, были даны максимальные силы, чтобы ее спасти. Очень сильно было завалено плитами, строительным мусором. Постоянно-постоянно кого-то доставали, это был ужас,
– рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Руслан Парфилов.
По его словам, то, что погибших было много, ограничило место для работы техники.
Последствия обстрела села Гроза Харьковской области / Фото "Суспильне"
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