Валерій Козир – родич Андрія Козира, за яким відбувалися поминки. У трагічний день 5 жовтня він втратив доньку й зятя.
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"Боже, ти не можеш мене так карати"
Серед 52 загиблих у Валерія двох членів сім'ї – його 36-річна донька Ольга та зять 61-річний чоловік не пішов на поминки у кафе, бо працював охоронцем у нічні зміни, тому вдень – саме відпочивав.
Нині Валерій проводить багато часу на кладовищі, адже готується поховати дочку разом з чоловіком. Також чоловік тепер має доглядати за трьома онуками, які лишилися без батьків. Дітям 10, 15 і 17 років.
Краще б я помер… О, Боже, ти не можеш мене так карати. Покинути батька і забрати дітей!
– говорить Валерій Козир, плачучи.
Як говорять місцеві жителі, кожна сім'я втратила щонайменше одну близьку людину. Жінка крізь сльози говорить, що труна буде у кожному будинку – десь одна, а десь і п'ять.
Нині в селі майже не лишилося людей. Житель Грози Олександр Муховатий розповідає, що Росія забрала життя його брата разом з дружиною й матері. Він розповідає, що про трагедію дізнався від онука. Коли він прийшов на місце удару, то рятувальники знайшли вже нижню частину тулуба брата. Олександр упізнав його за черевиками й брюками.
Росія завдала терористичного удару по Грозі
- Вдень 5 жовтня Росія ракетою "Іскандер" атакувала село Гроза на Харківщині. Окупанти влучили у магазин та кафе, де саме проходила церемонія прощання з загиблим Героєм і поминки.
- Унаслідок ракетного удару загинуло 52 людини, серед яких є дитина – 6-річний хлопчик. Наразі рятувальники завершили розбір завалів, але ідентифікація тіл ще триває.
- Правоохоронці вважають, що удар по Грозі хтось корегував. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що магазин разом з кафе – будівля невелика, але росіяни поцілили в неї дуже влучно. Крім того, у прокуратурі Харківської області також припускають, що росіяни могли думати, що в кафе буде багато військових, тому й цілили туди ракетою. Втім, там були лише мирні жителі, серед яких більша частина – жінки.