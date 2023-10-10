Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что более 50 человек проверили на причастность к наведению российской ракеты на кафе-магазин в Грозе. В этом селе работали полицейские и сотрудники СБУ.

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Как проходит расследование

Болвинов сообщил, что пока обыски и проверки не принесли результатов. В настоящее время работа продолжается.

Подозреваемого нет. В первый день мы провели обыски. Подтвердить информацию, что кто-то конкретно навел ракету на это место, официально не могу,

– сказал правоохранитель.

По его словам, на причастность к наведению российской ракеты проверили почти всех находившихся в Грозе. Среди них был и владелец кафе. Болвинов заявил, что не была получена информация о его вероятной причастности. Он добавил, что в результате атаки России владелец кафе потерял сестру и племянницу.

Обратите внимание! Существует несколько версий по поводу того, как именно Россия смогла ударить по Грозе. Следствие рассматривает вариант с наведением ракеты и другие версии.

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