Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Росія обстріляла село Гроза 5 жовтня о 13:15. Окупанти обрали для атаки місце, де було багато цивільних.

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Що розповіли в ОВА

Очільник Харківської ОВА заявив, що рятувальники з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей. Серед жертв є 6-річний хлопчик.

Спочатку повідомлялося про 6 поранених, серед яких є одна дитина. Медики надають допомогу постраждалим. Тривають рятувальні роботи на місці російської атаки.

Також Синєгубов поділився шокуючими кадрами з місця подій.



Росія скоїла черговий воєнний злочин / Фото Олега Синєгубова



Наслідки російської агресії / Фото Олега Синєгубова



Моторошні кадри з місця удару / Фото Олега Синєгубова



Зруйновані росіянами будівлі у селі Гроза / Фото Олега Синєгубова

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що ракетний удар країни-агресорки по Грозі став наймасовішим за кількістю жертв на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В ОП теж поділилися моторошними кадрами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що кількість загиблих на цей час зросла до 49 людей. Число жертв російської атаки може збільшитися.

Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей,

– сказав Єрмак.



Окупанти вбили багато цивільних / Фото Андрія Єрмака

Що сказали в прокуратурі

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 7. Правоохоронці назвали цей жахливий інцидент черговим терором російського агресора проти мирного населення.

У прокуратурі наголосили, що Росія понесе за це відповідальність. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, було розпочато досудове розслідування.

Жахливі наслідки удару Росії по Грозі / Фото Харківської обласної прокуратури



Що відбувалося у кафе в момент атаки Росії