Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Россия обстреляла село Гроза 5 октября в 13:15. Оккупанты выбрали для атаки место, где было много гражданских.

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Что рассказали в ОВА

Глава Харьковской ОВА заявил, что спасатели из-под завалов извлекли тела 48 погибших людей. Среди жертв есть 6-летний мальчик.

Изначально сообщалось о 6 раненых, среди которых есть один ребенок. Медики оказывают помощь пострадавшим. Продолжаются спасательные работы на месте российской атаки.

Также Синегубов поделился шокирующими кадрами с места событий.



Россия совершила очередное военное преступление / Фото Олега Синегубова



Последствия российской агрессии / Фото Олега Синегубова



Жуткие кадры с места удара / Фото Олега Синегубова



Разрушенные россиянами здания в селе Гроза / Фото Олега Синегубова

Пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что ракетный удар страны-агрессорки по Грозе стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ОП тоже поделились жуткими кадрами

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что количество погибших в настоящее время возросло до 49 человек. Число жертв российской атаки может увеличиться.

Россияне – это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей,

– сказал Ермак.



Оккупанты убили много гражданских / Фото Андрея Ермака

Что сказали в прокуратуре

Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 7. Правоохранители назвали этот ужасный инцидент очередным террором российского агрессора против мирного населения.

В прокуратуре подчеркнули, что Россия понесет за это ответственность. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, было начато досудебное расследование.

Страшные последствия удара России по Грозе / Фото Харьковской областной прокуратуры



Что происходило в кафе в момент атаки России