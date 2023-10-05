Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Россия обстреляла село Гроза 5 октября в 13:15. Оккупанты выбрали для атаки место, где было много гражданских.
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Что рассказали в ОВА
Глава Харьковской ОВА заявил, что спасатели из-под завалов извлекли тела 48 погибших людей. Среди жертв есть 6-летний мальчик.
Изначально сообщалось о 6 раненых, среди которых есть один ребенок. Медики оказывают помощь пострадавшим. Продолжаются спасательные работы на месте российской атаки.
Также Синегубов поделился шокирующими кадрами с места событий.
Россия совершила очередное военное преступление / Фото Олега Синегубова
Последствия российской агрессии / Фото Олега Синегубова
Жуткие кадры с места удара / Фото Олега Синегубова
Разрушенные россиянами здания в селе Гроза / Фото Олега Синегубова
Пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что ракетный удар страны-агрессорки по Грозе стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В ОП тоже поделились жуткими кадрами
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что количество погибших в настоящее время возросло до 49 человек. Число жертв российской атаки может увеличиться.
Россияне – это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей,
– сказал Ермак.
Оккупанты убили много гражданских / Фото Андрея Ермака
Что сказали в прокуратуре
Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 7. Правоохранители назвали этот ужасный инцидент очередным террором российского агрессора против мирного населения.
В прокуратуре подчеркнули, что Россия понесет за это ответственность. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, было начато досудебное расследование.
Страшные последствия удара России по Грозе / Фото Харьковской областной прокуратуры
Что происходило в кафе в момент атаки России
- В селе Гроза магазин находился рядом с кафе. Об этом сообщил Игорь Клименко.
- Глава МВД заявил, что в этом кафе местные жители поминали умершего односельчанина. На территории гражданского объекта могло быть около 60 человек. Люди находились и в заведении питания, и в магазине.
- В этом населенном пункте проживало 330 человек. По словам Клименко, от каждой семьи один человек присутствовал на поминках.