До Москви 26 жовтня прибула офіційна делегація ХАМАС на чолі з Абу Марзуком. Це сталося після того, як палестинські бойовики напали на Ізраїль 7 жовтня.
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Росія не визнає членів ХАМАС терористами
️Росія весь час звинувачує українців у "тероризмі", але відмовляється визнавати терористами ХАМАС, які стратили 23 громадян країни-агресорки та продовжують утримувати російських заручників;
️Росія – єдина держава світу, яка прийняла делегацію ХАМАС після вчинення нею терору в Ізраїлі 7 жовтня,
– мовиться в повідомленні.
Своєю підтримкою країна-агресорка заохочує міжнародний тероризм.
️ХАМАС не може бути легітимним представником палестинського населення Сектору Гази і суб’єктом міжнародної дипломатії.
Водночас Росія прагне відвернути увагу від України. Ворог сподівається на зниження підтримки нашої держави та зменшення кількості військової допомоги від союзників.
Росія та Білорусь не підтримали Ізраїль
- Російські ЗМІ писали, що "Ізраїль перетворив Газу на концтабір, це повстання в'язнів у гетто". Так само і білоруські журналісти вважають, що перемога Палестини — це їхня перемога. Від початку війни Ізраїлю з ХАМАС росіяни не висловлюють публічної підтримки Ізраїлю, а навпаки – знаходять виправдання нападу палестинської організації. Ба більше, ХАМАС навіть публічно дякував Росії. Там назвали позицію держави "достойною". Бойовики вдячні за те, що Росія "не дозволила Ізраїлю та США просунути свою резолюцію у Раді Безпеки".
- Путін вперше заговорив про війну під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку. Тоді він закликав вирішити палестинську проблему шляхом створення суверенної палестинської держави. Тоді він сказав, що те, що відбувається – результат намагань Вашингтона вирішити конфлікт, не враховуючи інтереси палестинців.
- Російський президент не засуджував ХАМАС і не висловлював підтримки Ізраїлю, хоча раніше наполягав на тому, що є прихильником безпеки останнього.