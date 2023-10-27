До Москви 26 жовтня прибула офіційна делегація ХАМАС на чолі з Абу Марзуком. Це сталося після того, як палестинські бойовики напали на Ізраїль 7 жовтня.

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Росія не визнає членів ХАМАС терористами

️Росія весь час звинувачує українців у "тероризмі", але відмовляється визнавати терористами ХАМАС, які стратили 23 громадян країни-агресорки та продовжують утримувати російських заручників;

️Росія – єдина держава світу, яка прийняла делегацію ХАМАС після вчинення нею терору в Ізраїлі 7 жовтня,

– мовиться в повідомленні.

Своєю підтримкою країна-агресорка заохочує міжнародний тероризм.

️ХАМАС не може бути легітимним представником палестинського населення Сектору Гази і суб’єктом міжнародної дипломатії.

Водночас Росія прагне відвернути увагу від України. Ворог сподівається на зниження підтримки нашої держави та зменшення кількості військової допомоги від союзників.

Росія та Білорусь не підтримали Ізраїль