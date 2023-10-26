В четверг, 26 октября, российскую столицу посетили представители ХАМАС. Об этом пишут пропагандистские СМИ страны-агрессорки и оппозиционные российские СМИ.

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Что известно о визитах

Информацию о визите делегации ХАМАС в Москву пропагандистским СМИ страны-агрессорки подтвердила представительница МИД России Мария Захарова. По предварительным данным, эту группу возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Сейчас уточняется информация, с кем встречаются палестинцы.

Также известно, что в российскую столицу приехал Али Багери Кани. Он является замглавы МИД Ирана. Этот дипломат проводит встречу с заместителем Сергея Лаврова Михаилом Галузиным.

Обратите внимание! Визит ХАМАС в Москву не был анонсирован публично.

Что известно о связи между ХАМАС и Россией