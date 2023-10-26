Глава Чечни может выступить в роли коммуникатора, но только для внутренней чеченской аудитории. Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, заметив, что к общим мировым проблемам в больших масштабах, Кадыров не имеет никакого отношения.

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Путин ответственен за катастрофу в Израиле

По словам Ахмеда Закаева, Кадыров может являться инструментом Путина, чтобы через него передавать деньги, организовывать коррупционные и криминальные схемы. Именно через структуры Кадырова могли заплатить ХАМАС за те преступления, которые боевики совершили 7 октября.

Путин стоит за этой страшной катастрофой, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Он хочет показать себя защитником 2-миллиардного мусульманского мира, но у него не получится, потому что все хорошо помнят, кем является он и Россия,

– подчеркнул Ахмед Закаев.

Никто не забыл преступления российского диктатора в Чечне, когда были убиты тысячи гражданских людей. Известно и о бомбардировках Алеппо в Сирии, когда город был полностью уничтожен. Следовательно, стать лидером в исламском мире и защитником всех мусульман Путин никогда не сможет.

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Израиль наконец-то понял, какую роль СССР, а теперь Россия, играет в конфликте, который длится 70 лет между ним и Палестиной. По мнению Закаева, разрешение этой проблемы полностью зависит от политического руководства Израиля. Силовая составляющая не будет работать, потому что конфликт не имеет военного разрешения.

"Если Израиль вместе с США реализуют концепцию "два народа – два государства", тогда Путин и все, кто поддерживает акции против гражданского населения Израиля, лишатся возможности влиять на эти процессы", – добавил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Чего хотел добиться Путин

Российский диктатор стремился настроить весь мусульманский мир против Запада, а самое главное – отвлечь внимание от Украины. Международная пресса, мировые агентства, которые на первых страницах всегда представляли информацию о войне в нашем государстве, теперь переместили ее на второй или третий план. На первом месте – Ближний Восток.

Это одна из задач, которые в результате спецоперации, используя ХАМАС, осуществил Путин. Это первые результаты, а дальше все зависит от реакции мира – будут ли снова сотрудничать с Путиным и вести с ним бизнес, как и прежде.

– добавил Закаев.

Важно не допустить, чтобы так называемый российский президент смог выступить миротворцем или посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Именно поэтому он все это начал.

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