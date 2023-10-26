По состоянию на 26 октября из-за нападения ХАМАС подтверждена информация о 21 погибшем украинце в Израиле, а также 1 пропавшем без вести. Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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В Израиле погибли еще двое украинцев

24 октября в МИД Украины информировали о 19 погибших украинцах в Израиле. Следовательно, в Израиле погибли еще двое граждан Украины.

Николенко рассказал, что в Секторе Газа количество погибших украинцев не изменилось. Среди погибших 3 граждан – двое детей и взрослый человек, а также 6 раненых, из которых 3 детей.

По его информации, граждане Украины имеют ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Секторе Газа 24 октября погибли двое детей, которые были гражданами Украины. Эту информацию подтвердил руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Тёкин.

Украинцы пытаются эвакуироваться из Сектора Газа

Представитель МИД сообщил, что 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из Сектора Газа.

Однако контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает, из-за чего возможности выехать пока нет.

Николенко отметил, что это касается не только граждан Украины, но и граждан других государств. Он отметил, что МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей.

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