В МИД Украины сообщили 24 Каналу, что известно о смерти 19 украинских граждан в Израиле. Еще 3 погибли в Секторе Газа.
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Данные Израиля и Украины отличаются
Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате атак ХАМАС. Израиль сообщал о смерти 23 украинцев в стране, однако украинская сторона это опровергает.
Сейчас известно о 19 погибших наших гражданах в Израиле и 1 пропавшем без вести. Еще 3 человека погибли на территории Сектора Газа.
Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа – 3 погибших,
– сообщили в МИД.
Ранее представитель МИД Олег Николенко объяснил 24 Каналу, что Израиль приводит приблизительные данные МВД своей страны. Украинская сторона оперирует только той информацией, которую верифицировал МИД Украины.
В Секторе Газа погибли двое украинских детей
- 24 октября во время обстрела в Секторе Газа погибли двое детей, которые были гражданами Украины – это братик и сестричка 9 и 6 лет. Выжить удалось только их матери.
- В МИД Украины подтвердили трагическую смерть украинских детей 2014 и 2017 годов рождения. Представительство Украины в городе Рамалла выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками.
- Известно, что женщина, потерявшая своих детей в результате обстрела по Газе, родом из Харькова.