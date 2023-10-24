В МИД Украины сообщили 24 Каналу, что известно о смерти 19 украинских граждан в Израиле. Еще 3 погибли в Секторе Газа.

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Данные Израиля и Украины отличаются

Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате атак ХАМАС. Израиль сообщал о смерти 23 украинцев в стране, однако украинская сторона это опровергает.

Сейчас известно о 19 погибших наших гражданах в Израиле и 1 пропавшем без вести. Еще 3 человека погибли на территории Сектора Газа.

Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа – 3 погибших,

– сообщили в МИД.

Ранее представитель МИД Олег Николенко объяснил 24 Каналу, что Израиль приводит приблизительные данные МВД своей страны. Украинская сторона оперирует только той информацией, которую верифицировал МИД Украины.

В Секторе Газа погибли двое украинских детей