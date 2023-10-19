По состоянию на 19 октября известно о гибели 18 украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Израиль ударил по объектам Хезболлы в Ливане

Посол опроверг заявление о 23 погибших украинцах в Израиле

У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23. Информация о 23 погибших не соответствует действительности,

– заявил Корнийчук.

В Секторе Газа погибла украинка

По словам Корнийчука, Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в Израиле. Однако в Секторе Газа в списке на эвакуацию находятся более 300 человек, а ночью подтвердили гибель украинки.

Посол надеется, что скоро эвакуация все же начнется.

"Первые машины с гуманитарным грузом пошли через Рафах в Сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", – подчеркнул Корнийчук.

Сколько погибших и пострадавших в Израиле и Секторе Газа

По данным министерства здравоохранения Палестины, количество погибших в Секторе Газа выросло до не менее 3 000 человек. Еще 12 500 получили ранения.

В отчете о Западном берегу реки Иордан палестинское министерство написало, что там погиб 61 человек и 1250 получили ранения.

Кроме этого, по данным посольства Израиля в США, количество жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль пересекло тысячу. В настоящее время в стране более 1300 погибших. Также известно о более 3 тысяч пострадавших. Уже удалось идентифицировать 222 погибших солдата.