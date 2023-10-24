У МЗС Україні повідомили 24 Каналу, що наразі відомо про смерть 19 українських громадян в Ізраїлі. Ще 3 загинули в Секторі Гази.

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Дані Ізраїлю та України відрізняються

Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок атак ХАМАС. Ізраїль повідомляв про смерть 23 українців в країні, однак українська сторона це спростовує.

Наразі відомо про 19 загиблих наших громадян в Ізраїлі та 1 зниклого безвісти. Ще 3 людини загинули на території Сектору Гази.

Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази — 3 загиблих,

– повідомили у МЗС.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко пояснив 24 Каналу, що Ізраїль наводить приблизні дані від МВС своєї країни. Натомість українська сторона оперує лише тією інформацією, яку верифікувало МЗС України.

У Секторі Гази загинули двоє українських дітей