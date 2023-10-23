Раніше ЗМІ повідомляли, що Червоний Хрест планує прийняти близько 50 заручників з подвійним громадянством з Гази. Ізраїль у цих перемовах участі не бере.

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Заручники вийшли з Гази

Ввечері 23 жовтня ХАМАС заявив про звільнення двох полонених за посередництва Єгипту та Катару. Рішення ухвалили через "гуманітарні причини". Червоний Хрест також підтвердив передачу та заявив, що сприяв ухваленню відповідної угоди.

Наша роль нейтрального посередника зробила це можливим і ми готові сприяти будь-якому майбутньому звільненню. Ми сподіваємось, що вони скоро повернуться до своїх близьких,

– написали в організації.

Повідомляється, що звільненими є 79-річна Нуріт Купер та 85-річна Йохевед Ліфшиц. Єгипетський телеканал опублікував кадри, на яких жінки лежать у машинах швидкої допомоги під час перевірки на пропускному пункті. Варто додати, що їхні чоловіки досі залишаються у Газі.

Нуріт Купер на контрольно-пропускному пункті Рафах / AlQAhera News

Онук Йохевед Ліфшиц розповів, що вона в Єгипті і незабаром має переїхати до Ізраїлю. Сім'я вже змогла поспілкуватися зі звільненою жінкою. Хлопець сподівається, що це лише початок звільнення всіх заручників.

Йохевед Ліфшиц скоро відправиться додому / AlQAhera News

Ізраїль не брав участь у переговорному процесі, однак підтвердив звільнення громадян. У суботу ХАМАС заявляв про бажання звільнити цих жінок, але за словами палестинців нібито їх відмовилися прийняти. Тоді Беньямін Нетаньягу заявив, що не буде реагувати на "пропагандистську брехню".

ЦАХАЛ готується до наземної операції

В Ізраїлі триває підготовка до проведення наступу у Секторі Гази. Цей процес займає час, адже попередні плани Армії оборони Ізраїлю довелось переформатовувати через нові обставини. Рішення відкласти операції було правильним – палестинці тільки цього й чекали.

Міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що операція може тривати як один місяць, так і два, три – поки ХАМАС остаточно не буде знищений. Він додав, що перед тим як терористи зустрінуться з бронетанковими та піхотними силами Ізраїлю, вони будуть атаковані бомбами ВПС.