Ранее СМИ сообщали, что Красный Крест планирует принять около 50 заложников с двойным гражданством из Газы. Израиль в этих переговорах не участвует.

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Заложники вышли из Газы

Вечером 23 октября ХАМАС заявил об освобождении двух пленных при посредничестве Египта и Катара. Решение приняли по "гуманитарным причинам". Красный Крест также подтвердил передачу и заявил, что способствовал принятию соответствующего соглашения.

Наша роль нейтрального посредника сделала это возможным и мы готовы содействовать любому предстоящему освобождению. Мы надеемся, что они скоро вернутся к своим близким,

– написали в организации.

Сообщается, что освобождёнными есть 79-летняя Нурит Купер и 85-летняя Йохевед Лифшиц. Египетский телеканал опубликовал кадры, на которых женщины лежат в машинах скорой помощи при проверке на пропускном пункте. Следует добавить, что их мужи до сих пор остаются в Газе.

Нурит Купер на контрольно-пропускном пункте Рафах / AlQAhera News

Внук Йохевед Лифшиц рассказал, что она в Египте и скоро должна переехать в Израиль. Семья уже смогла пообщаться с освобожденной женщиной. Парень надеется, что это только начало освобождения всех заложников.

Йохевед Лифшиц скоро отправится домой / AlQAhera News

Израиль не участвовал в переговорном процессе, однако подтвердил освобождение граждан. В субботу ХАМАС заявлял о желании передать этих женщин, но по словам палестинцев, якобы их отказались принять. Тогда Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет реагировать на "пропагандистскую ложь".

ЦАХАЛ готовится к наземной операции

В Израиле продолжается подготовка к проведению наступления в секторе Газа. Этот процесс занимает время, ведь предварительные планы Армии обороны Израиля пришлось переформатировать из-за новых обстоятельств. Решение отложить операции было верным – палестинцы только этого и ждали.

Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что операция может длиться как один месяц, да и два, три – пока ХАМАС окончательно не будет уничтожен. Он добавил, что перед тем, как террористы встретятся с бронетанковыми и пехотными силами Израиля, они будут атакованы бомбами ВВС.