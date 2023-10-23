Израильский спецназ уже находится в Секторы Газы, совершая там оперативные действия. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар.
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Как Израиль готовится к дальнейшим действиям
Нападение ХАМАС на Израиль было настолько мощным и неожиданным, что на несколько часов парализовало израильскую армию. Однако впоследствии сплоченные израильская армия, полиция и отряды ополчения начали давать отпор врагу.
Казалось бы, что после того, как Армия обороны Израиля пришла в себя, можно было начинать наземную операцию в Секторе Газы. Впрочем, к этому не прибегли.
То, что этого не сделали было абсолютно правильным решением. Только этого и ждали террористы. Сейчас Израиль провел наибольшую мобилизацию за время своих войн: за 3 дня было мобилизовано 360 тысяч человек,
– подчеркнул Григорий Тамар.
Через три недели после нападения ХАМАС в Израиле переформатируют свои планы. Между тем, ЦАХАЛ наносит беспрецедентно массированные артиллерийские и авиационные удары с моря по территории Сектора Газы. Уничтожают все цели, связанные с ХАМАСом. Активно работает и разведка.
Также началось активное уничтожение инфраструктуры ХАМАС. В частности, недавно боевую авиацию использовали для нанесения ударов по составу ракет, которые террористы традиционно размещают под мечетью.
Григорий Тамар о подготовке Израиля к наземной операции: смотреть видео
"Через несколько дней после начала операции мести, на территорию Газы начал заходить израильский спецназ для совершения оперативных действий. В результате одного из рейдов захватили командующего морским спецназом ХАМАС, взятые в плен десятки террористов. Формируется поле боя. Плацдарм ХАМАС будет уничтожен", – отметил капитан армии в отставке
Израиль продолжает готовить соответствующие силы, квалификации и группировки, чтобы зайти в Сектор Газы. К слову заметим, что фактически происходит война на два фронта: на юге – Сектор Газа, на севере – Сирия и Ливан.
Война Израиля с ХАМАС: последние новости
- Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война может затянуться на месяцы. По его словам, самая наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа может длиться около трех месяцев. Как следствие, все террористы должны быть ликвидированы.
- Соединенные Штаты опрокидывают авианосцы и системы ПВО на Ближний Восток. Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказы о готовности к развертыванию дополнительных сил на случай непредвиденных ситуаций.
- В израильских СМИ сообщают, что сейчас идет последний этап договоренностей по передаче Красному Кресту заложников ХАМАС. Речь идет о 50 человек с двойным гражданством. Ключевую роль в этом сыграло посредничество Катара.