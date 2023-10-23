Израильский спецназ уже находится в Секторы Газы, совершая там оперативные действия. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар.

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Как Израиль готовится к дальнейшим действиям

Нападение ХАМАС на Израиль было настолько мощным и неожиданным, что на несколько часов парализовало израильскую армию. Однако впоследствии сплоченные израильская армия, полиция и отряды ополчения начали давать отпор врагу.

Казалось бы, что после того, как Армия обороны Израиля пришла в себя, можно было начинать наземную операцию в Секторе Газы. Впрочем, к этому не прибегли.

То, что этого не сделали было абсолютно правильным решением. Только этого и ждали террористы. Сейчас Израиль провел наибольшую мобилизацию за время своих войн: за 3 дня было мобилизовано 360 тысяч человек,

– подчеркнул Григорий Тамар.

Через три недели после нападения ХАМАС в Израиле переформатируют свои планы. Между тем, ЦАХАЛ наносит беспрецедентно массированные артиллерийские и авиационные удары с моря по территории Сектора Газы. Уничтожают все цели, связанные с ХАМАСом. Активно работает и разведка.

Также началось активное уничтожение инфраструктуры ХАМАС. В частности, недавно боевую авиацию использовали для нанесения ударов по составу ракет, которые террористы традиционно размещают под мечетью.

Григорий Тамар о подготовке Израиля к наземной операции: смотреть видео

"Через несколько дней после начала операции мести, на территорию Газы начал заходить израильский спецназ для совершения оперативных действий. В результате одного из рейдов захватили командующего морским спецназом ХАМАС, взятые в плен десятки террористов. Формируется поле боя. Плацдарм ХАМАС будет уничтожен", – отметил капитан армии в отставке

Израиль продолжает готовить соответствующие силы, квалификации и группировки, чтобы зайти в Сектор Газы. К слову заметим, что фактически происходит война на два фронта: на юге – Сектор Газа, на севере – Сирия и Ливан.

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