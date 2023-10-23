Ситуация в Израиле заходит в тупик

Особенно, если к фронту на территории Сектора Газа прибавится фронт в Ливане, если в войну против Израиля вмешается другая террористическая организация, связанная с Ираном – Хезболла. Тогда часть сил, которые могут быть задействованы в выполнении задач в Газе, придется перевести на территорию Ливана. А это всегда было для израильской армии достаточно непростым заданием.

Актуально Реализация кошмара: что угрожает миру, если не действовать немедленно

Всегда возникает возможность расширения конфликта, о котором уже сейчас западные политики говорят, как о вероятном конфликте цивилизации, и который очень хотят предотвратить.

При этом никто не понимает, как можно организовать инфраструктуру управления Сектором Газа с двухмиллионным плотно расселенным населением, если исчезнет инфраструктура ХАМАСа. Ведь за последние десятилетия ХАМАС стал по сути государством в государстве и пользуется огромной поддержкой местного населения. Никакой другой политической структуры, которая имела бы большее доверие Сектора Газа, чем ХАМАС, просто не существует.

Представить себе ситуацию, когда в Газу приходит нынешняя администрация палестинской автономии во главе с пожилым президентом Махмудом Аббасом тоже невозможно. Эта администрация не пользуется авторитетом и на территории части палестинской автономии – западном берегу реки Иордан.

Несмотря на обозначенные цели специальной операции, никто в мире сегодня не видит ее логического завершения. Уже сейчас госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивает, что Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы и управлять им. Если нет такого намерения, то какое тогда есть, чтобы действительно прекратить деятельность ХАМАС?

Важно В Украины нет времени на "столько, сколько нужно": как победить Россию как можно быстрее

Блинкен считает, что нужно изобрести какую-нибудь другую модель. Однако непонятно, кто будет искать эту модель в ситуации так называемого конфликта цивилизаций и не попытаются ли отыскать эту модель в Тегеране, где министр иностранных дел России Сергей Лавров будет обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с иранским и турецким коллегами. Очевидно, что модель, которую будут искать в Москве, Тегеране и Анкаре, будет неприемлема в Тель-Авиве, Вашингтоне и европейских столицах, и наоборот.

Адаптация к жизни в войне

Как и в ситуации с войной России против Украины, мы заходим в абсолютно предполагаемый тупик. Поэтому не нужно удивляться словам израильского министра Йоава Галанта о том, что война на Ближнем Востоке может занять месяцы. Ведь когда начиналась война в Украине, в Киеве тоже многие верили, что она может закончиться в ближайшие недели. Хотя уже тогда логика войны предполагала длительный конфликт, из которого нет никакого логического выхода, и который с политической точки зрения находится в тупике.

Сейчас к этому тупику, в котором живут украинцы и к которому они уже начали привыкать, начинают привыкать и израильтяне. Им это делать проще, потому что многие десятилетия они живут в условиях противостояния с врагами, которые хотят уничтожить их государство, а обострение ситуации – это лишь один из этапов противостояния.

Рано или поздно на Ближнем Востоке действительно найдут модель такого сосуществования. Тогда станет понятно, какой же будет реальная инфраструктура управления Сектором Газа. Вопрос только цены, которую заплатит Израиль за стабилизацию ситуации.

Ну а украинцам, как мы видим, только приходится привыкать к жизни в войне, не имеющей очерченного политического решения. Здесь дается в знаки израильский опыт. Если ты понимаешь, что твоя жизнь будет происходить в водовороте военных событий и что мир – это скорее абстрактная категория, с которой мы распрощались 24 февраля 2022 года – гораздо легче адаптироваться к военным реалиям.

Читайте также Потери врага бьют рекорды: почему это настораживает

Важно понять, как многомесячная война на Ближнем Востоке, которая будет долго в центре внимания мировых медиа и политиков, повлияет на многолетнюю войну в Украине. Насколько серьезным будет внимание Запада к войне в Украине.

Чтобы предотвратить глобальную катастрофу в мире, нужно остановить войну России против Украины, добиться гарантий безопасности для Украины и восстановления нормальной жизни. Однако без политической воли Запада, без его готовности рискнуть в противостоянии с Россией это невозможно.