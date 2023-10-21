России нужны не территории, а полное уничтожение Украины

Публичный дискурс фокусируется на двух вариантах:

в худшем случае это оправдание бездействия в тщетной надежде дождаться пока что-нибудь случится в России (Путин умрет, народы/элиты России его свергнут, прилетит фея Динь-Динь и назначит Питера Пена следующим президентом России);

в лучшем случае это означает предоставление Украине достаточного количества оружия для достижения лучшей переговорной позиции в будущих мирных переговорах.

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Оба подхода ошибочны. Даже если Владимир Путин умрет (что маловероятно в ближайшем будущем), российское население преимущественно поддерживает войну, а в российской "либеральной оппозиции" нет шансов получить или удержать власть, поскольку не представляет никого, кроме себя.

Вспомним, что Германия и Япония в 1940-х годах стали демократическими только после того, как потерпели поражение, были оккупированы и долгое время фактически находились под "внешним управлением" союзников.

Разговоры о переговорах или "замороженном конфликте" бессмысленны и опасны. Россия не променяет украинские территории на мир, потому что ей не нужны территории – она предпочитает уничтожить украинскую нацию. Путин открыто говорит об этом, по крайней мере, с 2011 года.

Однако уничтожение Украины является первым шагом в плане России по восстановлению Российской империи и реализации ее многовековой "исторической миссии" по уничтожению "загнивающего Запада".

Заметим, что Вооруженные Силы Украины обеспечили зерновой коридор без переговоров с Россией. Поэтому, когда нет страха, правильные решения можно не только принимать, но и выполнять.

Война России против демократий пока не открыта. Она существует в гибридной форме поддержки западных ультраправых партий и популистов, вмешательство в выборы, углубление раскола внутри и между странами, распространение дезинформации, монополизация критических рынков, таких как энергетика, и коррумпирование элит. Ле Пен, Шредер и Кнайсль – это лишь несколько самых заметных примеров тысяч европейских и американских политиков, купленных Россией.

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Кремль активно действует и в других областях. К примеру, используя такие компании, как группа "Вагнера", Россия применяет грубую силу в Африке с целью бросить вызов глобальному порядку, основанному на правилах.

Россия уже нашла способы обойти санкции и получить необходимые запчасти и оборудование для оружия. Она выжидает, пока Запад "устанет" от войны и сменится власть в демократических странах. В частности, Россия очень надеется на обновление Дональда Трампа в Белом доме в 2024 году и работает над этим как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях. Более того, Китай и Иран уже поддерживают Россию оружием, и эта поддержка, вероятно, будет только расти.

Глядя на эту более широкую картину, становится понятно, что главный вопрос: "Как лишить Россию способности вести войну?". Как только мы признаем, что это единственный вопрос, который имеет значение, ответ становится очевидным:

обеспечить Украину всем необходимым вооружением, включая военные самолеты и ракеты большой дальности, без каких-либо условий (так, уничтожение российских самолетов в аэропортах их базирования гораздо эффективнее, чем попытка перехватить запускаемые ракеты; уничтожение российских вооруженных предприятий гораздо эффективнее, чем уничтожение производимого ими оружия на поле боя);

серьезно относиться к санкциям. Россию следует полностью изолировать. Это означает запрет получать оборудование и программное обеспечение (и выполнение этих запретов!), приказ всем предприятиям, которые до сих пор остаются в России, покинуть ее (их активы все равно рано или поздно будут конфискованы российским государством), добавление России в черный список FATF и признание ее террористическим государством;

запретить российские СМИ и обратить пристальное внимание на НПО и политические организации, получающие российские деньги и продвигающие российские нарративы. Распространение русской лжи и фейков не имеет ничего общего со свободой слова.

Россия уже могла поделиться ядеркой: почему не стоит бояться ее поражения

Есть несколько распространенных аргументов против стремления победить Россию. Все они базируются на ложных предположениях и/или русской пропаганде. Рассмотрим их ниже.

Аргумент 1. Поражение России приведет к неконтролируемому распространению ядерного оружия.

Однако распространение более вероятного, если Россия не будет побеждена. Во-первых, Россия уже, вероятно, предоставила Ирану технологии и материалы, необходимые для производства ядерной бомбы, равно как СССР в свое время предоставил ядерные бомбы Китаю и Северной Корее. Кто может гарантировать, что завтра Россия не будет поставлять ядерное оружие Талибану или Хезболле?

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Во-вторых, если сегодня Россия не будет наказана за начало геноцидной войны против Украины, завтра гораздо больше стран будут иметь ядерное оружие, поскольку увидят, что страна, добровольно отказавшаяся от своего ядерного арсенала, была брошена на произвол судьбы, когда на нее напало ядерное государство.

Аргумент 2. Поражение России усилит Китай, являющийся главным соперником Запада.

Этот аргумент основан на ошибочном предположении о том, что Китай и Россия являются соперниками ("Враг моего врага – мой друг"). На самом же деле они союзники. Можно спорить, кто является "старшим партнером" в этом союзе, но очевидно, что Россия и Китай имеют общего врага – демократии. Победа над Россией пришлет Китаю и подобным режимам четкий сигнал, что демократии способны защитить свои ценности.

Кроме того, позволить России получить определенные выгоды от войны против Украины означает способствовать:

нападению России на другие страны (например, Казахстан); нападению Китая на Тайвань.

Аргумент 3. Поражение России приведет к расколу России, хаосу и гражданской войне, что повлечет за собой многочисленные волны беженцев в Европу.

Возможно, это экстраполяция того, что происходило в Российской империи во время ее распада раньше – в 1917 и 1991 годах. Однако в обоих случаях распад являлся положительным развитием событий. Было бы лучше, если бы Финляндия и Польша остались в составе русской империи после 1917 года? Было бы лучше, если бы после 1991 года Украина, страны Балтии, Молдова и страны Средней Азии остались частью российской империи? Конечно, нет.

Без ресурсов для войны Россия распадется мирно

То, что Россия описывает как "гражданскую войну" после 1917 и 1991 годов на самом деле было нападением Российской империи на вновь независимые государства. После 1917 года Российская империя под властью большевиков напала:

на Польшу в 1919 – 1921 годах (Польша победила с помощью Украины и Белоруссии),

на Украину в 1918 – 1922 годах (Украина проиграла),

на Беларусь в 1918 – 1920 годах (Беларусь проиграла),

на Грузию в 1921 году (Грузия проиграла),

на Молдову в 1992 году,

на Грузию в 1993 году, а затем снова в 2008 году,

опустошила и оккупировала независимую Ичкерию (легально вышедшую из состава СССР в 1990 году),

пыталась напасть на Украину в 1994 и 2003 годах, а затем напала в 2014 году.

В течение десятилетий Россия разжигала конфликт между Арменией и Азербайджаном в рамках своей политики divide ac regulae, препятствуя любым попыткам договориться о мире.

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Если Россию лишить ресурсов для ведения войн, она, вероятно, распадется мирным путем. Действительно, зачем, например, якутам воевать с бурятами вместо того, чтобы строить собственные государства? В случае возникновения каких-либо территориальных споров, их можно будет решить при должном посредничестве, поэтому у ООН будет шанс продемонстрировать свою полезность.

К тому же международное сообщество будет иметь гораздо больше рычагов влияния на эти новые государства, чем оно имеет на сегодняшнюю Россию – международное признание, техническую и финансовую помощь можно будет обменять на мирное урегулирование их границ и отказ от ядерного оружия.

В общем, образование независимых государств народами, проживающими на территории сегодняшней России, является желаемым результатом. Однако такой сценарий не гарантирован, поскольку "глубинное государство" России представляет собой мафиозную сеть ФСБ/КГБ, почти не изменившуюся со времен опричнины Ивана Грозного. Путин является самым заметным грибом в этой грибнице.

Хорошая новость состоит в том, что у многих членов этого "глубинного государства" дети учатся в западных университетах, их деньги лежат на счетах в западных банках, а их "пенсионные" дома расположены на пляжах Испании и Франции. Это дает надежду на то, что личный интерес может направить по крайней мере некоторых из них в правильном направлении.

Поскольку у России гораздо больше людей, которых она может отправить убивать и умирать в Украине, у нас нет времени "столько, сколько нужно". Украина нуждается в гораздо большей поддержке немедленно. Во время Второй мировой войны демократии поддержали Иосифа Сталина, чтобы победить Адольфа Гитлера, хотя оба режима были отвратительными. В войне России против Украины вполне понятно, кто добро, а кто зло. Любое промедление или "страх эскалации" только делают зло сильнее.