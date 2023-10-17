Объяснение на примере Нагорного Карабаха

Оно строится на том, что акт агрессии (и её продукт оккупация) и ведение боевых действий отождествляются. А это большая ошибка. Конечно, эти вещи тесно связаны, но все же не тождественны.

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Когда-то в Институте международных отношений нас учили тому, что войной считается вооруженный конфликт, в ходе которого за год погибли не менее 1 тысячи комбатантов.

Боевые действия в пределах войны имеют начало и конец, характеризуются соответствующей интенсивностью пропорционально вовлеченным силам и средствам. При этом не всегда заканчиваются каким-либо окончательным политическим урегулированием, создавая тем самым основу для нового обострения.

Именно поэтому мы и говорим, например, Первая Карабахская и Вторая Карабахская войны. Несмотря на то, что между этими двумя войнами не было какого-либо устойчивого урегулирования, и наоборот, была зона латентной напряженности, где время от времени возникали стычки и происходил обмен ударами.

Также мы четко отделяем войну Московии против Грузии в 2008 году и тот факт, что 20% Грузии оккупированы. Мы ведь не говорим, что война между Московией и Грузией продолжается и сейчас, несмотря на оккупацию территорий. То есть сам факт оккупации, являющийся продуктом агрессии, не тождественен войне.

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Так же и в нашем случае. Акт агрессии Московии против нас был в 2014 году. Сам акт и преступление агрессии не связаны с масштабами ведения боевых действий, вовлеченными силами и средствами. В то же время после активных боевых действий на Донбассе в 2014 – 2015 годах, которые имели свою интенсивность и географию, был период, когда интенсивность обмена ударами не дает возможность говорить о войне, несмотря на то, что 7% наших территорий и сотни тысяч наших граждан находились в оккупации и не было устойчивого политического урегулирования.

Поэтому, возможно, со временем будут говорить о войне 2014 – 2015 годов и войне, которая началась 24 февраля 2022 года.