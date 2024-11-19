Преимущество, которое используют россияне

Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем. Об этом заявил Денис Прокопенко, информирует 24 Канал.

К теме Ситуация – катастрофическая: как нам выиграть войну

Предлагаю рассмотреть одно из преимуществ, которое противник качественно использует с самого начала полномасштабного вторжения до сих пор. Одно из них заключается далеко не в планировании и применении войск, поскольку не считаю тактику России яркой с точки зрения оперативного искусства (с таким человеческим ресурсом и ВПК можно воевать гораздо эффективнее). Она имеет исключительно организационный характер, а именно в концепции формирования, обеспечения, подготовки и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней.

Это позволяет командованию вражеских дивизий и армий готовить и в дальнейшем управлять своими штатными подразделениями в бою эффективнее и увереннее, чем нашим командирам ОТУ, ТГР и бригад.

Сегодня трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к:

существенному ухудшению взаимодействия;

предвзятому отношению и применению подразделений не по назначению;

потере управления;

неоправданным потерям среди личного состава, которых можно было предотвратить;

в результате – невыполнению поставленных боевых задач.

Ежедневно командиры крупнейшего тактического звена сталкиваются с проблематикой в работе с приданными подразделениями, вместо этого отдают свои штатные роты/батальоны в подчинение другим бригадам. В большинстве случаев это приводит к проблемам, которые указаны выше.

Имея фронт шириной более 1000 километров, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь к ручному управлению ротами и батальонами. Зато противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные возможности.

Читайте также Реверс нездорового смысла или почему Украина – не страна робингудов

Почему нам нужны дивизии

Коротко о плюсах в создании дивизий/армейских корпусов в ведении полномасштабной войны против сильного противника, который имеет значительное преимущество в количестве личного состава, техники, вооружения и боеприпасов, и о дальнейшем переходе к стратегической обороне со скудной претензией на проведение контрнаступательных действий (операций) на оперативно-тактическом уровне.

1. Единство командования. Командир дивизии/армейского корпуса, которые следует создавать на фундаментах боеспособных бригад благодаря сокращению мертворожденных организмов, потерявших свою боеспособность так и не приобретя ее, смогут организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях. Они будут лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать боевые возможности и соответственно ставить задачи и по назначению каждой бригаде/полку.

2. Инициатива. Более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого соприкосновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации.

3. Простота. Улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны.

4. Экономия усилий. Устойчивое управление войсками позволит увеличивать операционные зоны и полосы обороны на линии боевого соприкосновения (даже на участках прорыва).

Замечу, что это сейчас и так делается, потому что кто везет – на том и едут. За крайние три месяца нашей бригаде ее увеличивали трижды.

5. Безопасность. Уменьшение потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата, в случае отсутствия фундаментального подхода.

Заметьте Как работает маркетплейс CodeUA и какие возможности создает для Украины

6. И самое главное – уменьшение ручного управления на тактическом уровне. Это, в свою очередь, позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования, (потому что это их обязанности) и более приоритетными задачами, такими как стратегическая оборона, в которую входит комплекс до сих пор не начатых мероприятий. Ведь воевать нам еще долго.

Процитировав основные принципы войны по бессмертному Клаузевицу, с надеждами на лучшее, пусть всем нам приснится план победы, где мы начнем проводить реальные реформы и накапливать, или хотя бы не распылять ресурсы для долгожданной победы, или отсрочки нашей смерти.

Время играет против нас. Подумайте.