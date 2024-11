Предлагаю поговорить о решении наших проблем. Об этом заявил Богдан Кротевич с позывным "Тавр", информирует 24 Канал.

Шаг 1 – получение задания

Задание достаточно не простое:

минимум – остановить ухудшение ситуации в государстве на всех направлениях: политическом, военном, социальном, экономическом, культурном и других;

– остановить ухудшение ситуации в государстве на всех направлениях: политическом, военном, социальном, экономическом, культурном и других; максимум – переломить ситуацию в нашу пользу, и выиграть войну (я, кстати, оптимист в этом плане до сих пор, хотя иногда сам считаю себя с ума сошедшим из-за этого).

Я бы сказал, что в нынешних условиях это почти невозможно, когда стоит вопрос "не проиграть", но ключевое слово "почти", а значит это возможно – такая у нас нелегкая задача.

Далее идет предварительная оценка. В войсках здесь начинаются карты, схемы, бчс, разведданные, характеристика поля боя и, по факту, абсолютно вся информация о возможностях, своих и противника. И на самом деле основное, что планируется, – это время для планирования и выполнения задачи.

По времени все достаточно просто – на вчера (у нас такое всегда). Так мы входим во второй шаг, где подробнее будем разбирать, что же нам делать, фактически находясь в ситуации "заяц перед капканом".

Шаг 2 – анализ задачи

Это самый важный шаг в процедуре. В нем открываем для себя 17 подпунктов анализа задачи. Не все они подходят для нашего философского планирования, однако некоторые из них мы позаимствуем и трансформируем на свой лад. Важно то, что эти пункты не выполняются последовательно и часто проходят параллельно. В нашем случае мы тоже так сделаем.

Первый подпункт – анализ полученной задачи. Обычно должна быть четкая цель – выйти на определенный рубеж, захватить город или село, уничтожить командный пункт и тому подобное. Здесь ситуация немного сложнее. Задачу мы определили себе сами, и она несколько поверхностная, а значит нам стоит перейти к подпункту 3 – определение конкретных и важных задач.

Распределение задач достаточно интересное:

определенные задачи – полученный приказ;

косвенные задачи – те задачи, которые не указаны в приказе, однако необходимы для выполнения поставленных задач;

основные задачи – с анализом списка определенных задач и косвенных задач делаем вывод, чем и как мы должны обеспечить каждую задачу. Целимся в самый топ: определенная задача – победа Украины в войне.

По сути, война – это ряд ошибок, и выигрывает тот, кто делает их меньше. Поверьте мне, Россия делает более чем достаточно ошибок, чтобы мы могли ее победить. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что сейчас не Россия побеждает, а Украина проигрывает.

Далее уже косвенная задача – снизить количество ошибок Украины до минимума и исправить имеющиеся. В обоих случаях сначала необходимо найти, понять и принять эти ошибки.

Ставка на внешнюю политику оказалась ошибочной

Их, конечно, множество, но я попробую отделить фундаментально основные. Первая проблема вытекает на самом деле из непроблемного звена – внешней политике. Да, много где есть факапы, множество напряженных моментов, однако фундамент внешней политики крепкий, и с этим можно работать. Можно, конечно, намного лучше, но по сравнению с другими проблемами не хочу себе врать – это еще далеко неплохо. Со своей стороны, я бы ставил ставки все же на Польшу и Великобританию, однако это тема для дискуссии.

Основная проблема, которая есть в нашем государстве, по моему скромному личному мнению, – это "главная ставка" на внешнюю политику. Если этим сначала занимались президент и министр иностранных дел, то впоследствии все просто массово начали игнорировать внутреннюю ситуацию в стране и с поводом и без повода начали кататься в разные страны – то с политиками встречаться, то с актерами и певцами.

С одной стороны, это обусловлено привлечением денег в страну, техники, вооружения и в целом обеспечения. Но какой в этом смысл, если нет контроля за распределением обеспечения? Не танки выигрывают войну – войну выигрывают люди.

Представьте, что руководитель подразделения забрал начальника штаба, всех заместителей и поехал собирать средства на обеспечение, а подразделение как-то само себе воюет на передовой. Вот что-то такое похожее мы имеем по состоянию на сейчас, и имеем это уже, видимо, 2-й год.

И, видимо, после неудачной ставки на второстепенную задачу, основной проблемой является абсолютно нестратегическое мышление. Все в спешке, срочно, эмоционально – проблемы мы решаем по мере их поступления, а не планируя заранее.

Заметьте Запад так и не понял Путина и чего ему на самом деле надо

В условиях войны каждый служащий имеет только два шанса

Переходим к четвертому подпункту – оценка имеющихся сил и средств. Внутренних проблем у нас достаточно.

Морально психологическое состояние. Боевой дух. Как-то, находясь в плену, в карцере, я прочитал довольно важные слова в романе Антуана де Сенс-Экзюпери "Южный почтовый": "Она не верила. Армия без веры. Армия без веры не может победить".

В случае, когда противник превосходит тебя в силах и материально-технических средствах, боевой дух – это основа. Более того, основа каждого звена общества от солдата до офицера, от рядового школьника и студента, до честного политика и бизнесмена миллионера.

Абсолютно каждый из нас – человек, который имеет разный мотивационный ресурс. По сути это как топливо для существования, для работы, лекарство от депрессии и бездействия. Но сейчас национальная мотивация держится на отдельных индивидуумах, которые даже не являются должностными лицами которые за это должны отвечать.

Это является проблемой. От этого идут проблемы с провалом мобилизации, массовым выездом граждан за границу, в том числе и самовольное оставление частей и иногда дезертирство.

Сразу цепляем подпункт 11 – переформатирование задачи – решение этой проблемы. Мы любим создавать бестолковые министерства, однако необходимые нам не создаем.

Правильно, видимо, будет сказать, что при условии, что внутренняя политика направлена на управление внутренними делами страны, обеспечение общественного порядка, экономического роста, социальной защиты, развития культуры, науки, здравоохранения и других сфер жизни внутри государства – логичным будет эти обязанности возложить на премьер-министра. От себя могу сказать, что по ощущениям, премьер-министр не решает ничего в этой стране. Это, видимо, называется "безынициативность".

В условиях войны можно давать второй шанс, больше шансов – нет, от этого зависит жизнь миллионов людей и существование страны. Если человек не справляется – его надо менять.

Я бы мог предложить создать министерство внутренней политики, назначить министра туда, но, к сожалению, этот министр не будет иметь никаких полномочий. При лучших условиях у нас появится человек, ответственный за информационную политику и будет руководить марафоном.

Причины игнорирования внутренней политики премьер-министром могут быть две – безынициативность или определенные рамки.

Поэтому я презираю всех кто после того, как их уволят – начинают ныть, мол, им не давали работать. Не так много людей могут создать эти препятствия.

Киты, на которых стоит наша победа

Это значит, что третий пункт "выработки развития событий" может звучать так – постановка ответственного, инициативного человека с развязанными руками на должность премьера. Переходим к следующей внутренней проблеме с томным началом – The man who sold the world. Условия работы "системы" и кадровых решений. И по новой "Анализ" и "Оценка".

Сейчас кадровая политика, мягко говоря, очень странная. Кумовство прогрессирует в 90% политических (и не только) должностей, и где-то 10% – случайные люди, которые на своих местах максимально пытаются, несмотря на все препятствия, делать свою работу преданно. Странно также то, что эта информация в открытом доступе, но почему-то откровенные пророссийские деятели до сих пор у власти.

Все видят наглое нарушение закона по всем направлениям, и все также видят наглое бездействие. Как это работает для большинства – будь удобным и будешь иметь карьеру и возможность существовать у власти, иногда воровать и решать свои проблемы. Однако тот, кто принимает решение, видимо не понимает, что такие люди не заинтересованы в победе, и чем хуже на фронте, тем больше их заинтересованность будет сосредоточена на разворовывании государства для приобретения себе имений за рубежом (план Б).

Интересно Гражданские имеют искаженное представление о войне: как здесь все на самом деле

У меня есть надежда, что большинство окружения центра принятия решений настолько прогнило, что, видимо, создало условия некоего эффекта плацебо.

Действительно, оно так и есть. Часть врет, потому что боится про*рать свое теплое кресло и попасть в опалу, другие врут, потому что дегенераты, третьи врут, чтобы дискредитировать четвертых, а пятые – ведут свою игру в "карточный домик". Может, где-то кто-то и понимает, что так происходит, однако страх остаться одиноким и иллюзия прочности фундамента – не позволяют принимать серьезные радикальные решения.

Я могу только пожелать смелости и спокойно сказать, что единственный кому можно доверять – это украинский народ, а Украина – это в первую очередь украинский народ. А украинский народ – это в первую очередь те, кто поставил свою жизнь на кон за защиту Родины. Такое не купишь за деньги. Не имея возможности убежать за границу и жить на награбленные средства, молодые солдаты продолжают воевать, даже прекрасно понимая весь тот тотальный крах, на грани которого мы стоим. Таких солдат сотни тысяч, и им не страшно.

При назначении на важные должности, советую не прислушиваться к советникам и заместителям, а к тем, кого не купишь, тех, кто умеет сказать неприятные но правдивые вещи в лицо. Вообще для руководителя важно держать неудобных, но эффективных советников. И когда уже назначаете на должности кого-то – давайте полный контроль над обязанностями и тогда можете спрашивать за действия с этого человека.

Трудно осознать, что когда целая нация стоит на грани уничтожения, кто-то играет в свои политические игры и ставит свои личные амбиции выше существования государства.

Ошибаются все, но надо иметь большое мужество, чтобы свои ошибки признавать. Украинцы достаточно образованная нация – растет недоверие к государственному аппарату и от этого уменьшается контроль над государством. Западные страны это видят, потому что они не тупые. Для них это как бизнес-проект. Стоит ли ставить ставку на бизнес, руководитель которого не контролирует рабочих, а его заместители появляются каждый день в новых коррупционных скандалах?

Примером является абсолютно нерабочая систему ТЦК, где украинца, который не хочет воевать, сажают в подвал, отправляют на полигон, дай Бог, пострелять, возможно провести какое-то слаживание, а дальше – сразу в подразделение. Такие солдаты получают ранения по тупости, другие погибают пытаясь эвакуировать первых.

Мы рассмотрели двух из трех китов, на которых стоит наша победа, – внешняя политика и внутренняя политика. Их опора – маленькая игла под названием "доверие".

Конечно, печально то, что часть политиков (подонков в основном) подают освещение проблем не как результат провалов их действий, а как причину их провала. Мол, они говорят о коррупции, поэтому у нас тут с партнерами плохо.

Окей, уже частично коснулись и третьего и фундаментального кита – армии.

Мобилизация и рекрутинг должны быть созданы на основе мотивации. Для этого марафон и внутренняя политика должны быть построены на любви к государству и обязанности его защищать. После возвращения доверия населения – это достаточно просто сделать, достаточно построить стратегию информационной политики.

Подпункт 4 – оценка имеющихся сил и средств. Было очень болезненно смотреть, как в Верховной Раде выступал главный "мясник" армии с просьбой подписать мобилизационный закон без сроков службы. Тот, по чьей вине у нас не хватало войск, жаловался, что нам не хватает войск со словами: "Дайте – мы вас не подведем". Такие генералы, обычно, никогда не воевали в окопах и этот театр для них – обычное дело.

Они никогда не были пехотинцами на войне, что привело к управлению "значками на карте". Это, в свою очередь, привело к большим потерям в купе с проваленной мобилизацией. К недостатку войск мы добавляем абсолютную неадекватную переброску частей подразделений по различным группировкам и создание подразделений из мобилизованных. В дополнение – укомплектовываем вновь созданные подразделения мобилизованных западной техникой.

Этим проблемы не ограничиваются. Сейчас, чтобы быть командующим любого направления, достаточно знать несколько команд – "провести служебное расследование по поводу потери позиции", "восстановить тактическое положение", "провести наступательные действия". Не важно, что сил для обороны не хватает – главное спустить "бумажку".

Можно было бы начать с уничтожения собственных амбиций ради общей цели. Возможно, когда-то, будет хоть один генерал, который уйдет в отставку по собственному желанию из-за неспособности эффективно выполнять свои служебные обязанности. Но пока все считают, что они выполняют их эффективно.

Единственное правильное решение

Подпункт 11. При планировании контрнаступления в 2023 году, большинство генералов дерзко убедили себя, что они дойдут до Крыма. Политики, опираясь на мнение генералов, убедились, что в результате "молниеносного удара по силам России" мы заставим их капитулировать, и все заблаговременно начали готовиться к выборам.

Вместо того, чтобы трезво взглянуть на противника, все резервы пустили на контрнаступление, где успешно стерли несколько корпусов за несколько месяцев, после чего корпуса разделили и разбросали по разным направлениям. Десантная операция на левый берег Днепра – полная несостоятельность, хотя замысел был, вероятно, вполне возможен для реализации.

Отсутствие личного состава и некомплект бригад привели к невозможности ротаций подразделений. Из-за многих подразделений стоят на передовой более года. А такие подразделения – неэффективны ни при наступлении, ни при обороне.

Выводы и работу над ошибками мы не сделали. В 2023 году некая бригада одного из корпусов, которая состояла из мобилизованных бойцов и непутевого комбрига, провалила контрнаступление на Leopard, не пройдя на третий день даже наши боевые порядки на линии боевого соприкосновения. Зато огонь они вели по нашим позициям и иногда штурмовали блиндажи в нашем тылу, которые же сами заняли.

Высшее военное руководство об этом знает, но ему это не помешало в 2024 году назначить этого же самого комбрига командовать новой бригадой, которая учится за рубежом и укомплектовывается западным вооружением.

По состоянию на ноябрь 2024 года, 12 бригада "Азов" до сих пор не получила ни одного БМП и танка западного образца. Это несмотря на то, что посольство США подтвердило отсутствие запрета на распределение западного вооружения.

Единственным, пожалуй, правильным военным решением, которое сработало, – стало создание бригад наступления из состава НГУ. Сейчас ими затыкают дыры, из-за чего бригады находятся на грани полного некомплекта и истощения. Но ситуацию это не спасает, только замедляет провал.

После контрнаступления стала понятна проблема нештатных группировок типа ОТГ\ТГР. Я предлагал создание дивизии, как минимум на базе НГУ для примера. Однако, к сожалению, это встретило сопротивление в HQ другого ведомства. Частично от личных амбиций, частично от нежелания, чтобы НГУ показывало результат – что может повлечь вопросы к руководству другого ведомства.

Поэтому бригады НГУ бросили на провальные участки, и, наполовину стерев, их продолжили заниматься "пожаротушением".

Понимания стратегической обороны нет, подразделения перебрасывают с участка на участок ротами, взводами, батальонами. Все равно дивизии создадут, уже будет поздно, потому что бригады имеют низкую комплектацию, а при любви ручного управления некоторых высших чинов – дивизии будут разрывать и снова устраивать солянку, что является абсолютно анархическим управлением войск. Но создадут, и тут как с деблокадой – неумение подадут за невозможность.

Это все рефлексии на события, которые происходили и происходят сейчас. Ситуация не критическая, она – катастрофическая. Будьте уверены, что множество офицеров предупреждали о ней каждый день при всех возможностях и встречах с высшим военным и политическим руководством.

Примером могу привести то, что действительно масштабное развитие ударных дронов-камикадзе началось после нехватки артиллерийских боеприпасов. Они стали заменой артиллерийским снарядам.

При таком количестве фатальных ошибок, мы еще не капитулировали. Это только благодаря украинским солдатам и волонтерам. Благотворительные фонды вместо ГУЛа – комплектуют эффективные подразделения, а отдельные солдаты, сержанты и офицеры развивают "военные движения", которые своей работой закрывают пробелы провальных подразделений. Украинцы невероятные во многих моментах. Но что же делать?

В ближайший год мы не способны на эффективное контрнаступление

Начинаем снова третий пункт – выработки курса развития событий.

Во-первых стоит понять, что по состоянию на сейчас и на ближайший год мы не способны проводить наступательные действия. Поэтому надо перейти к стратегической обороне. Я имею в виду применение бригад, которые готовятся за рубежом, для ротаций истощенных бригад. Зато из бригад, которые показывают результат, создать дивизии, выведя их на докомплектацию и слаживание.

Параллельно с этим надо построить линию фронта, опираясь на рельеф местности. При построении линии обороны, стоит обратить внимание на водные препятствия, что может облегчить ведение оборонительного боя. Также стоит отметить, что недостаточно выкапывать РОП или ВОП в поле, опираясь на нормативные документы 1943 года, и надеяться, что его будет держать пехота.

В условиях ежедневных изменений подхода ведения боевых действий следует учитывать, что по состоянию на сейчас большинство потерь в нашей армии происходят не от прямого стрелкового огня и даже не от артиллерийских обстрелов. Основая часть целей поражаются с неба – сбросами самодельных взрывных устройств и ударами дронов камикадзе. Поэтому логично, что открытый окоп не защищает солдата. В таких условиях окоп должен быть полностью закрыт и замаскирован. Оборона с опорой на лесистую местность – более безопасна и устойчива.

Если самая амбициозная страна на планете смогла в Херсоне поступиться своими принципами "ни шагу назад" ради стратегической выгоды, то я в нас тоже верю.

То, что на самом деле важно

Дело в том, что сейчас в войсках происходит вакханалия поиска виновных за абсолютно каждую потерянную позицию. Из-за этого множество подразделений скрывают реальное положение дел. Не важно при каких условиях ты потерял позицию, не важно сколько ты ее держал, не важно что она была нецелесообразна и неэффективна, не важно сколько ты убил врага, или сколько личного состава потерял – тебе придет распоряжение ее восстановить.

Управление войсками сейчас не может быть уставным только по одной простой причине – все украинские подразделения на грани реальности выполняют титанически тяжелые задачи против значительно более сильного противника. При таких условиях устав работает в обе стороны, а скорее на адекватный разум, потому что на самом деле в доктринах прописаны абсолютно правильные вещи. Кроме замены доктрины для переноса командных пунктов к переднему краю, верю в то, что доктрину специально изменили из-за моей аргументации неадекватных приказов. Так вот, кроме демотивации, служебные расследования потерянного погреба или ямы в условном селе ничего не принесут.

Командиры группировок, тактических групп, ГШ должны были бы приходить к комбригам и комбатам со словами: "Друг, мы просто нереально благодарны за то, что вы, ребята, держитесь, несмотря на то, что мы все про*ираем. Чем вам помочь? Давайте вместе думать, как выгодно провести оборону". Я встречал несколько таких генералов и полковников, жаль только, что их обычно сразу загоняют в рамки.

А пока ситуация с комплектацией не изменится – другое управление невозможно. Ты можешь требовать от комбрига выполнения задачи, когда ты его укомплектовал на 70 – 80%. Если юридически, то теми силами, которые имеем сейчас, – нереально сдерживать противника (а силы обороны Украины сдерживают, если что).

Если кто-то решил поиграть в "генерала-мясника", то я напомню, что мы не можем позволить себе так воевать, как минимум потому, что количество населения у нас гораздо меньше.

И вот вам стратегия. Выработанные курсы развития действий, которые тоже требуют отдельного анализа, сравнения и утверждения.

Повторим тезисно, чтобы ничего не пропустить.

Резервы используем для замены эффективных истощенных подразделений для ротации и докомплектации.

Из этих подразделений создаем дивизии. Не забываем о прекрасной тактике ударов для оттяжки на себя войск с других направлений – она действенна.

В идеале перевести все войска на дивизионную систему и заменить ОТГ на дивизии и корпуса. По сути, корпус меняет ОТГ, дивизии меняют тактические группы, и мы имеем штатных командиров, которые заботятся о своем личном составе и обеспечивают его материально-техническими средствами.

Только после того, как мы стабилизируем фронт, истощим наступательный потенциал врага, будем иметь несколько боевых дивизий с опытом штурмовых действий, можно проводить наступательные действия. Чтобы противник не знал ваш план действий, достаточно проработать 4 – 5 планов наступательных действий и в определенный день задействовать один из них.

А дальше будет обратная реакция – восстановление здорового рекрутинга, доверие населения к действиям власти, внутренний контроль государства, западные партнеры увидят насколько объединенная страна и вложат в победителей ресурс.

Для этого всего некоторым из нас надо убрать собственные амбиции. Я никогда не планировал строить военную карьеру и, успокою некоторых индивидуумов, – не планирую строить политическую.

Мне не нужно быть министром, или народным депутатом. Я давно знаю, хочешь что-то сделать – делай. Для этого достаточно быть гражданином Украины.

Такова моя позиция, повлияет ли она на что-то? Не имею догадки. Появится ли у меня больше врагов среди государственных чиновников и совковых генералов? Безусловно, но я удивлюсь, если кто-то из них до сих пор меня не ненавидит.

Я тешу себя мыслью, что где-то есть какой-то человек, некий молодой украинец или украинка, которые немного раньше, чем я, поймут ошибки, которые мы все делаем. И в свое время они сделают все правильно. Потому что, на самом деле, будет заморозка конфликта или не будет – не так уж и важно, война будет всегда. Пока мы не победим, пока не поймем что между нами и Россией не стоит строить стену, а стоит вырыть 50-метровый водный канал. Пока мы не поймем что не стоит смотреть на Запад, а ключ к нашему существованию и победы есть у нас, пока мы не построим систему сильного государства, такой, которую хотим видеть мы, а не такой, какой нас видят другие. Вот, что важно:

кадровая политика,

внутренняя политика,

доверие,

армейская реформа.

Представьте, что все получится. Не с первого раза, не со второго, где-то с третьего или четвертого И где-то, пусть лет через 20, дедами залетим на Тарханкут, потом на шашлык из баранины на Ай-Петри, в Магнолию в Воронцовском, на фестиваль в Марику, я заеду на Петровку в дом дедушки с бабушкой в Донецке, а потом в Луганск к пацанам в гости, потому что на самом деле не бывал там.

Все норм будет, эту стену надо ломать. Но, чтобы ломать – надо ломать, а не смотреть как другие за вас все решат.