Раньше я даже не знал, что на войне есть столько работы

Гражданские не знают, как работают различные подразделения, как работают те же дроны, другие виды оружия и так далее. Огромное количество информации надо где-то искать. Бывает и такое, что из соображений эффективности применения этой информации – ее немного. Далее читайте в колонке для 24 Канала.

Заметьте Средняя продолжительность отключений – не более 4 часов в сутки: что ждет энергетику зимой

Как гражданский, ты видишь видео пехотинцев, видео "Азова", 3-й штурмовой, знаешь, что есть артиллерия. Читаешь новости о каких-то поражениях дронами, но у тебя нет полноты картины. Ты думаешь, что, пойдя служить, будешь или бегать штурмовиком, или сидеть в окопах, или, может, выпадет какая-то техника или управление дроном. А разнообразной работы в армии очень много.

Первое, что точно отличалось от моих представлений, – это то, что многие люди занимаются колоссальным количеством работы, о которой я даже не подозревал. Это касается вообще всех войск, всех задач. И часто это такие задачи, которые не попадут на видео в TikTok или на YouTube.

Второе, относительно дронов. Все мы любим на видео смотреть "победу" – успешно пораженную технику, склад боеприпасов, подбитую технику и так далее. Я хочу, чтобы все поняли, что служба, связана с беспилотниками, – это все равно не простая служба.

Ты так же ездишь на боевые выходы, так же существуют угрозы твоей жизни. На каждый вылет FPV-дрона, который залетает во вражескую технику и который вы видите на видео, приходится огромное количество неуспешных вылетов.

Часто эффективность успешно выполненных задач на FPV может достигать 30 – 50% от количества вылетов, потому что существует РЭБ, радиогоризонты и так далее. Есть большое количество составляющих и это большая упорная работа каждый день.

Надо уметь быстро адаптироваться

И третий момент – в этой сфере нужно каждый день адаптироваться и развиваться. То, что у тебя работает сегодня, завтра вообще может дать нулевой результат. У нас были такие ситуации: ты просто не можешь улететь, и нужно понять, как адаптироваться к новым условиям, потому что может появиться (у россиян – 24 Канал) новый тип РЭБа или еще что-то.

Читайте также Доллар по 50, приход Трампа и управляемая гибкость: что будет с курсом в ближайшее время

Четвертый момент. Как гражданский ты время от времени читаешь технические характеристики дронов и ракет, особенно новых, которые только изобрели и которые выполняют какие-то задачи. А потом выясняется, что этот дрон имеет дальность только 5 километров. А враг, например, за 8.

К сожалению, мы иногда сталкиваемся с такими ситуациями. К нам обращаются разные производители и предлагают испытать их новую технологию, которую они внедряют в связи, платах инициации. В полигонных условиях они могут себя прекрасно проявлять, но в боевых условиях эффективность нулевая.