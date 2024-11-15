О том, какой курс доллара ждет украинцев, что будет с гривной и при чем здесь Дональд Трамп – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Главный фактор ослабления гривны

Год назад НБУ отошел от фиксированного курса гривны и перешел к управляемой гибкости. Действующие валютные ограничения на движение капитала сдерживали вывод валюты из страны. За текущий год были добавлены новые ограничения, нацеленные на уменьшение несистемного спроса на валюту, а также были сняты некоторые валютные ограничения с незначительным влиянием на спрос.

Однако Украина оставалась тотально зависимой от внешней помощи и в тяжелом процессе обсуждения реструктуризации внешнего долга, который угрожал в августе – сентябре перерасти в проблему. По факту, все завершилось положительно, но большая часть года была очень сложной из-за недостаточного финансирования партнеров.

В результате 7 из 9 месяцев 2024 года платежный баланс Украины был отрицательным, то есть выходило больше валюты, чем поступало в страну.

Всего за первые три квартала текущего года отрицательное сальдо платежного баланса составило 3,3 миллиарда долларов, против 9,5 миллиарда долларов в 2023 году. Это и есть главный фактор ослабления гривны.

Рост курса прогнозируется еще до нового года

Сейчас выделяется два ключевых тренда.

С одной стороны, есть огромный спрос на валюту со стороны населения (в октябре был исторический рекорд – 1,27 миллиарда долларов), высокие расходы НБУ на валютные интервенции (в октябре был максимум этого года – 3,4 миллиарда долларов), ослабление поступлений денег от гастарбайтеров и IT-сектора, а также сильный инфляционный импульс (в октябре 9,7% годовых – 15-месячный максимум).

А с другой стороны, есть ожидания поступлений от партнеров помощи и кредитов на 15 миллиардов долларов.

То есть с одной стороны есть давление на гривну, а с другой – ресурсы, которые можно использовать на стабилизацию рынка.

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Итак, мы остаемся в условиях политики управляемой гибкости Нацбанка. И именно Нацбанк решает, использовать ли резервы на сдерживание курса, чтобы сдерживать инфляционные ожидания, или ослаблять гривну под давлением спроса.

Исходя из рыночных факторов, гривна должна девальвировать. Модельные оценки и расчеты также говорят о более слабой гривне. В соответствии с этим, я ожидаю перехода до конца года курса в зону 42 – 43 гривны за доллар. Но в условиях валютных ограничений и контроля регулятора над валютным рынком ситуация будет развиваться только так, как определит регулятор.

Пересечет ли курс рубеж в 45 гривен за доллар

Если опираться на рыночные тренды и модельные оценки, то курс может достичь отметки и выше 50 гривен за доллар из-за накопления дисбалансов. Но нужно не забывать о факторе "управляемой гибкости" и достаточности валютных резервов, которые позволяют сдерживать и смягчать такие колебания.

Фактор активной фазы боевых действий, возможной дополнительной мобилизации, обстрела энергетики и портовой инфраструктуры может существенно ухудшить ситуацию. Политика нового президента США Дональда Трампа может также стать неожиданной. Хотя достигнутые договоренности с Западом дают возможность покрыть запланированный бюджетный дефицит и финансирование программ на 2025 год, однако не дальше.

Что ждет курс с приходом Трампа к власти

Победа Трампа – это геймченджер для всего мира, и Украины в частности. Меняется политика США к Европе и Украине, меняется военная и торговая политика. У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, но не так много рычагов в отношении России.

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С одной стороны, завершение горячей фазы войны, безусловно, позволит стабилизировать экономические показатели, оптимизировать бюджетные расходы, перейти к фазе восстановления. Но здесь имеем ловушку.

Для того чтобы начать восстановление, нужны инвестиции. В условиях заморозки войны без признания территорий и неопределенности гарантий безопасности невозможно рассчитывать на репарации и контрибуции. В лучшем случае – на доходы от замороженных активов.

Следовательно, рассчитывать в восстановлении можно на себя, на внешние инвестиции и кредиты. А кто даст нам деньги, если действуют валютные ограничения? Какой инвестор будет заводить деньги, если не уверен, что сможет их вывести, будут ли достаточные гарантии безопасности? Итак, нужно будет снимать валютные ограничения, которые сформируют значительный отток капитала нерезидентов, которые давно это запланировали. И здесь резервов сдержать все не хватит, нужно будет ослаблять гривну.

Другой пункт влияния Трампа – это протекционистская политика. Европа будет терять свои позиции, евро падает к доллару. При сдерживании курса гривны к доллару, украинский экспорт, который будет пытаться восстановиться, будет иметь низкую конкурентоспособность. А значит, Украина будет вынуждена выравнивать курс именно к евро – валюте нашего ключевого торгового партнера.

Трамп жестко требует финансировать расходы на оборону в рамках НАТО для участников блока. Если не растут оборонные расходы, меньше остается на другие направления, в том числе на помощь Украине. Да и вообще консерваторы-республиканцы заняли верхнюю и нижнюю палату Конгресса. Ждем назначений в дипстейт, они пока достаточно противоречивы в отношении Украины. Посмотрим.

Что должно произойти, чтобы гривна перестала обесцениваться

Колебания гривны возможны и необходимы. Более того, сам Нацбанк хотел бы рыночного движения гривны. Следовательно, ее ослабление возможно, независимо от текущей ситуации. Оно может быть вызвано экономическими, ценовыми и сезонными трендами. Просто эти колебания в стандартных условиях незначительны.

Сейчас все гипертрофировано, действуют жесткие валютные ограничения для движения капитала для бизнеса и населения, НБУ держит рынок, компенсируя структурный дефицит и поддерживая политику "управляемой гибкости". Ключевое слово "управляемой".

Для того чтобы гривна перестала девальвировать, нужно выйти на долгосрочный положительный тренд для платежного баланса, в котором дефицит внешней торговли товарами и услугами, внешними выплатами будут компенсированы притоком инвестиций и капитала. То есть будет устойчивый входящий денежный поток, который бы компенсировал исходящий поток.