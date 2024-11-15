Американская политика как сюжет сериала

Белый дом станет островом международных олигархов. Это будет остров в смысле расстояния и неизвестности: нам будет трудно увидеть, чем там занимаются миллиардеры. Но это также остров в смысле изоляции: олигархи будут там заперты друг с другом. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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Так как же нам рассматривать этот остров? Ну, это серьезный вопрос, и древние греки уже высказали свое мнение. Поэтому добавим острову контуры из более мягкого источника – американской поп-культуры. Рассмотрим "остров олигархов" на основе телесериала-ситкома "Остров Гиллигана".

Сначала предостережение. То, что должно произойти в нашем мире, ужасно. Без преувеличения можно сказать, что планы олигархов ставят под угрозу жизни миллионов людей. Но каким бы темным не было зло, всегда найдется уголок для того, чтобы высветить его фонарем сарказма.

Тот факт, что Владимир Путин считает, что он должен уничтожить Украину, потому что ее никогда не существовало, – это зло, но это также идиотизм. Зло – в том, что Илон Маск хочет сбежать с Земли и оставить всех нас за бортом, но это также и глупость. То, что Трамп и Маск повторяют геноцидную российскую пропаганду, – это зло, но это еще и унизительно.

Сюжет "Острова Гиллигана", американского ситкома 1960-х годов, заключался в том, что семь человек, отправившихся в прогулочный круиз, потерпели кораблекрушение и оказались на мели из-за шторма на неизвестном острове. Несмотря на то, что они имели разное происхождение и разные характеры, им пришлось сотрудничать для того, чтобы выжить. Их мечтой было вернуться домой.

Естественно, на острове олигархов пришлось бы скорректировать исходные положения "Острова Гиллигана". На "Острове Гиллигана" все выжившие были американцами, тогда как влиятельные олигархи – южноафриканцы или русские. Вместо того чтобы попытаться найти способ вернуться домой, олигархи ищут московскую землю обетованную, где их ждет бесконечное богатство, безнаказанность и бессмертие. Наши олигархи привязаны друг к другу, как и добрые люди с острова Гиллигана, но от них нельзя ожидать сотрудничества. Олигархии нестабильны, члены сообщества исчезают.

На острове Гиллигана застряли семь человек: цитируя слова песни, это были "Гиллиган, Шкипер, миллионер и его жена, а еще кинозвезда, профессор и Мэри Энн".

На острове олигархов несложно найти их двойников.

Двойники олигархов в сериале

Гиллиган – это, очевидно, Илон Маск, южноафриканский олигарх-путинист. В одном из эпизодов "Острова Гиллигана" россияне сталкиваются с Гиллиганом. Их реакция: "Он ведет себя слишком глупо, чтобы быть глупым" – идеально подходит Маску. Гиллиган – главный герой, тот, кто сделал больше всех, чтобы другие попали на остров, и тот, у кого самые безумные мечты о будущем.

Как и Гиллиган, Маск неуклюжий в языке, отношениях и во всем остальном, но в то же время занимает безоговорочное центральное место в сюжете и жизни на острове. Он будет враждовать со всеми, но без него не обойтись. Гиллиган, конечно, вызвал симпатию. В "острове олигархов" нужно сделать поправку на то, что Илон Маск – единственный человек, который делает больше всех, чтобы привести наш вид к вымиранию.

Шкипер – Дэвид Сакс, южноафриканский путинский венчурный капиталист. На острове Гиллигана Шкипер ассоциируется с порядком. Если что-то выходит за пределы дозволенного, Шкипер приходит на помощь.

Сакс – самый преданный сторонник "русской мечты" из всех наших персонажей. Он повторяет российскую пропаганду с неумолимой точностью. Действительно, он, кажется, тщательно следит за тем, чтобы не высказать ни одной мысли о России или Украине, которую не было бы ранее опубликовано российскими государственными СМИ. Если кто-то на "острове олигархов" отклоняется от путинской линии, он может ожидать от Сакса несмешного наказания.

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Миллионер Терстон Гавелл – это Питер Тиль, американский инвестор с новозеландским гражданством, который родился в Германии и вырос в Южной Африке. В шоу Гавелл берет с собой миллионы долларов наличными в поездку, которая должна была быть послеобеденным круизом. Тиль придерживается похожего мнения о том, что "возьмет это с собой" – он будет богат всегда, потому что станет бессмертным.

Так же как Терстона Гавелла беспокоила бешеная активность Гиллигана, Тиль может быть недоволен Маском. Если Гавелл был в худшем случае эгоистом, то Тиль имеет философские представления о необходимости конфликтов. Гавелл отказывается работать, а Тиль побуждает других к разрушительным действиям.

Жена миллионера, Лави Гавелл, – Джей Ди Вэнс. Лави – подчиненный персонаж Терстона на острове Гиллигана, так же как Вэнс – клиент Тиля. Тиль привел Вэнса к капиталистическому богатству и профинансировал его баллотирование в Сенат. И Лави, и Джей Ди получили шикарное образование на восточном побережье, и оба скрывают свое прошлое. Хотя оба богатые и влиятельные, каждый из них видит перспективы стать еще богаче. И Лави, и Джей Ди тщеславны во внешности и, соответственно, смелые в выборе косметики.

Рыжеволосая кинозвезда Джинджер Грант – это Дональд Трамп. Кроме схожести в оттенке волос, эти персонажи имеют общие черты характера и карьеры. Оба – тщеславные артисты. Чтобы шоу продолжалось, обоим приходится красоваться перед камерой. Оба чувствительны к видимости того, что они могут не иметь большого значения для общего сюжета. Как и Джинджер, Трамп знаком с некоторыми богатыми людьми, упоминает их имена, но сам он не богат. На "острове олигархов" это очень уязвимое положение.

Профессор – Владимир Путин, российский диктатор и, вероятно, самый богатый человек мира. Каждый раз, когда у людей, оказавшихся на острове Гиллигана, возникает проблема, они обращаются к профессору за изобретением, которое их спасет. Джинджер особенно ищет его руководства.

У профессора есть темный секрет: он не такой компетентный, как думают другие. Если бы он был таким, он бы отремонтировал лодку, которая спасла бы пострадавших. У Путина тоже есть секреты. Он знает, что даже когда он навязывает свою волю другим, он подчиняется Китаю. Он знает, что война, которую он развязал в Украине, – это не только зверство, но и катастрофа. Он знает, что в России собственной пропаганды не существует, что мечта олигархов – это кошмар. Он также знает, что сегодняшние олигархи – завтрашние жертвы.

Мэри Энн, скромная девушка с фермы из Канзаса, – это Уша Вэнс. Мэри Энн – забытый персонаж на острове Гиллигана, тот, кто, возможно, больший, чем кажется. Она умеет оставаться на заднем плане, но на самом деле обладает навыками, которых не хватает остальным. Сохраняя скромный и не угрожающий вид, она строит планы и наращивает союзников.

Сюжетные линии мировой политики

Этот жанр, сюжет ситкома 1960-х годов, модифицированный в соответствии с военными преступниками, миллиардеров и фашистской олигархии 2020-х, может иметь определенную аналитическую и прогностическую ценность. Рассмотрим, например, то, что произошло на прошлой неделе как пилотный эпизод "острова олигархов". Если бы вы думали о войне в Украине с точки зрения интересов США или любых других рациональных соображений, вам было бы трудно воспринять фарсовое привлечение Трампа. Но если представить это как пилотный эпизод "острова олигархов", все имеет смысл:

Джинджер (Трамп) только что выиграла выборы благодаря собственной харизме и усилиям Гиллигана (Маска) и Профессора (Путина). Джинджер пообещала заявить о себе, заключив мир между Россией и Украиной сразу после выборов, "в течение 24 часов". За ее спиной над этим смеются олигархи. Они позволяют ей продвигаться вперед. Джинджер (Трамп) хочет поговорить с профессором (Путин), чтобы получить инструкции лично, но он игнорирует ее. Вместо этого его государственное телевидение в России показывает серию обнаженных фотографий Джинджер. Пока Джинджер (Трамп) звонит украинскому президенту, смешной Гиллиган (Маск) хватает телефон и крадет шоу. Шкипер (Сакс) пишет строгие твиты о том, чтобы оставаться на российском сообщении.

Все это произошло, почти. Пришлось изменить только одну деталь. Поскольку в истории "остров олигархов" Трамп/Джинджер – женщина, мне пришлось сравнить его с его реальной женой Меланией. Ее обнаженные фотографии на самом деле показывали на российском государственном телевидении в очевидной попытке унизить Трампа.

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Я подозреваю, что можно точно предсказать, что дальше люди будут делать. Рассмотрим то, что происходит прямо сейчас, как эпизод 1 сезона 1:

Джинджер (Трамп) считает, что она сама должна принимать решения относительно членов своего кабинета (записанный смех). Некоторые американцы, не связаны с российскими сетями, такие как Майк Помпео и Никки Хейли, считают (записанный смех), что они могут присоединиться к кабинету Джинджер (записанный смех). Эти двое американцев утверждают, что Россия ошиблась, напав на Украину, и поэтому их, как можно ожидать, отвергает российско-южноафриканская олигархия.

Шкипер (Сакс) строго написал в твиттере: "Назначения Джинджер должны быть пророссийскими". Джинджер следует своим собственным покорным твитом, отвергая Помпео и Хейли. Джинджер надеется по крайней мере получить свои инструкции непосредственно от профессора (Путина). Джинджер утверждает, что она смогла позвонить профессору (запись смеха). Профессор отрицает, что звонок был (больше смеха). Джинджер говорит, что просила профессора не обострять ситуацию в Украине.

На следующий день Украина подверглась одной из крупнейших атак беспилотников войны. Тогда россияне взорвали еще одну дамбу в Украине.

События дальше будут развиваться в этом русле. Вот несколько предложенных сюжетных линий для сезонов 1 – 3 (именно столько длился "Остров Гиллигана", а эта группа вряд ли просуществует дольше). Это не то, что еще не произошло, а то, что должно произойти в рамках сюжетной логики "острова олигархов".

Олигархи сговариваются поддержать Джинджер по "мирному соглашению" для Украины, которое Профессор немедленно нарушает и унижает Джинджер. Джинджер хочет одобрения Профессора, тем более, что унижения накапливаются. Джинджер нуждается в деньгах, которые есть у всех, кроме нее, и должна выступать за других, чтобы получить их.

Джинджер завидует тому, что Гиллиган находится в центре внимания. Интересы Джинджер и миллиардеров расходятся: она хочет вечно быть в первых рядах, а они считают, что Лави – лучший вариант. Джинджер из-за тщеславия не до конца понимает угрозу. Однако механизмы переворота слишком сложны для олигархов.

Между Гиллиганом и Шкипером возникает соперничество относительно того, кому на самом деле принадлежит Лави. Мэри Энн спасает ситуацию, предлагая элегантный план возвышения Лави, таким образом закрывая ею третий сезон как центральной фигурой. Джинджер исчезает. Ироничное завершение, в возможном дополнительном эпизоде: Джинджер фактически отправляют в Ростов в настоящую Россию. Несмотря на, что Джинджер несчастная, она получает собственное шоу.

Последствия правления олигархии

Дела могут быть абсурдными и ужасными одновременно. Вполне возможно, если представить Трампа как Джинджер среди других персонажей "острова олигархов", то это будет иметь больше прогностическое значение.

У нас возникнет соблазн написать об администрации Трампа, и мы постараемся нормализовать то, что происходит, рассматривая это в рамках знакомых категорий выборов, закона, общественного мнения и тому подобное. Это может быть полезным в размышлениях о том, какую систему мы хотим, но не столько в понимании ситуации, которую мы навлекли на себя и которая теперь будет пытаться править с комическим и трагическим эффектом.

Привычные концепции не могут вместить центральные реалии того, где мы сейчас: Маск разговаривает с Трампом о встречах на внутреннем дворике, или Путин показывает жену Трампа голой по телевизору. На "острове олигархов" это просто обыденность.

На "острове олигархов" большая часть политики будет фракционной, как в старом советском политбюро, с моментальным образованием и разрывом альянсов. Если внешняя политика США должна быть чем-то другим, чем результатом олигархических предпочтений, то это может быть результатом появления "американской фракции" на "острове олигархов".

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Трамп должен был бы осознать и захотеть изменить свою нынешнюю подчиненную позицию и привлечь кого-то другого. Трамп мог бы легко преодолеть Путина, но для этого ему пришлось бы нарушить текущую логику и порядок олигархии и думать самостоятельно, а не повторять российско-южноафриканскую линию.

Другими словами, Джинджер должна была бы разорвать заклинание Профессора и отстоять себя против Гиллигана и Шкипера. Слишком сложно для Джинджер? Вполне вероятно.

Олигархии нестабильны. У них есть недостатки и слабости, и они могут быстро распасться. Они уступили место демократиям. Но мы должны увидеть их такими, какими они есть. Нам нужно воспринимать олигархов не только как эгоистов и непатриотов, но и как смешных. Однако те же вещи, которые делают их смешными – полная самоуглубленность, бессмысленная борьба за нереальные вещи – делают их смертельными для всех нас. Они прошли свой путь к власти, и это новый вид власти – международная олигархия внутри американской столицы.

Если они могут развлекать свой путь к власти, возможно, мы можем, по крайней мере, развлекаться по поводу ясности. Комедия может помочь нам увидеть трагедию. Если мы хотим предсказать, что произойдет в 2025 году, то будет полезнее представить себе олигархов на острове, которые сначала были едины, мечтали о несбыточной русской мечте, сеяли кровавый хаос, а потом распались.