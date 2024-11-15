Американська політика як сюжет серіалу

Білий дім стане островом міжнародних олігархів. Це буде острів у сенсі відстані й невідомості: нам буде важко побачити, чим там займаються мільярдери. Але це також острів у сенсі ізоляції: олігархи будуть там замкнені один з одним. Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

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То як же нам розглядати цей острів? Ну, це серйозне питання, і стародавні греки вже висловили свою думку. Тож додамо острову контури з більш м'якого джерела – американської попкультури. Розгляньмо "острів олігархів" на основі телесеріалу-ситкому "Острів Гіллігана".

Спочатку застереження. Те, що має статися в нашому світі, жахливо. Без перебільшення можна сказати, що плани олігархів ставлять під загрозу життя мільйонів людей. Але яким би темним не було зло, завжди знайдеться куточок для того, щоб висвітити його ліхтарем сарказму.

Той факт, що Владімір Путін вважає, що він повинен знищити Україну, тому що її ніколи не існувало, – це зло, але це також ідіотизм. Зло – у тому, що Ілон Маск хоче втекти із Землі і залишити всіх нас за бортом, але це також і дурість. Те, що Трамп і Маск повторюють геноцидну російську пропаганду, – це зло, але це ще й принизливо.

Сюжет "Острова Гіллігана", американського ситкому 1960-х років, полягав у тому, що семеро людей, які вирушили в прогулянковий круїз, зазнали корабельної аварії й опинилися на мілині через шторм на невідомому острові. Попри те, що вони мали різне походження та різні характери, їм довелося співпрацювати для того, щоб вижити. Їхньою мрією було повернутися додому.

Природно, на острові олігархів довелося б скоригувати вихідні положення "Острова Гіллігана". На "Острові Гіллігана" всі, хто вижив, були американцями, тоді як впливові олігархи – південноафриканці або росіяни. Замість того щоб спробувати знайти спосіб повернутися додому, олігархи шукають московську землю обітовану, де на них чекає нескінченне багатство, безкарність і безсмертя. Наші олігархи прив'язані один до одного, як і добрі люди з острова Гіллігана, але від них не можна очікувати співпраці. Олігархії нестабільні, члени спільноти зникають.

На острові Гіллігана застрягли семеро людей: цитуючи слова пісні, це були "Гілліган, Шкіпер, мільйонер і його дружина, а ще кінозірка, професор і Мері Енн".

На острові олігархів нескладно знайти їхніх двійників.

Двійники олігархів у серіалі

Гілліган – це, очевидно, Ілон Маск, південноафриканський олігарх-путініст. В одному з епізодів "Острова Гіллігана" росіяни стикаються з Гілліганом. Їхня реакція: "Він поводиться занадто нерозумно, щоб бути нерозумним" – ідеально підходить Маску. Гілліган – головний герой, той, хто зробив більше за всіх, щоб інші потрапили на острів, і той, у кого найбожевільніші мрії про майбутнє.

Як і Гілліган, Маск незграбний у мові, стосунках і в усьому іншому, але водночас посідає беззаперечне центральне місце в сюжеті та житті на острові. Він ворогуватиме з усіма, але без нього не обійтися. Гілліган, звісно, викликав симпатію. В "острові олігархів" потрібно зробити поправку на те, що Ілон Маск – єдина людина, яка робить більше за всіх, щоб привести наш вид до вимирання.

Шкіпер – Девід Сакс, південноафриканський путінський венчурний капіталіст. На острові Гіллігана Шкіпер асоціюється з порядком. Якщо щось виходить за межі дозволеного, Шкіпер приходить на допомогу.

Сакс – найвідданіший прихильник "російської мрії" з усіх наших персонажів. Він повторює російську пропаганду з невблаганною точністю. Дійсно, він, здається, ретельно стежить за тим, щоб не висловити жодної думки про Росію або Україну, яку не було б раніше опубліковано російськими державними ЗМІ. Якщо хтось на "Острові олігархів" відхиляється від путінської лінії, він може очікувати від Сакса несмішного покарання.

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Мільйонер Терстон Гавелл – це Пітер Тіль, американський інвестор із новозеландським громадянством, який народився в Німеччині та виріс у Південній Африці. У шоу Гавелл бере з собою мільйони доларів готівкою в поїздку, яка мала бути післяобіднім круїзом. Тіль дотримується схожої думки про те, що "візьме це з собою" – він буде багатий завжди, тому що стане безсмертним.

Так само як Терстона Гавелла турбувала шалена активність Гіллігана, Тіль може бути незадоволений Маском. Якщо Гавелл був у гіршому випадку егоїстом, то Тіль має філософські уявлення про необхідність конфліктів. Гавелл відмовляється працювати, а Тіль спонукає інших до руйнівних дій.

Дружина мільйонера, Лаві Гавелл, – Джей Ді Венс. Лаві – підпорядкований персонаж Терстона на острові Гіллігана, так само як Венс – клієнт Тіля. Тіль привів Венса до капіталістичного багатства і профінансував його балотування в Сенат. І Лаві, і Джей Ді здобули шикарну освіту на східному узбережжі, і обидва приховують своє минуле. Хоча обидва багаті та впливові, кожен із них бачить перспективи стати ще багатшими. І Лаві, і Джей Ді марнославні щодо зовнішності і, відповідно, сміливі у виборі косметики.

Рудоволоса кінозірка Джинджер Грант – це Дональд Трамп. Крім схожості у відтінку волосся, ці персонажі мають спільні риси характеру і кар'єри. Обидвоє – марнославні артисти. Щоб шоу тривало, обом доводиться красуватися перед камерою. Обидвоє чутливі до видимості того, що вони можуть не мати великого значення для загального сюжету. Як і Джинджер, Трамп знайомий із деякими багатими людьми, згадує їхні імена, але сам він не багатий. На "острові олігархів" це дуже вразливе становище.

Професор – Владімір Путін, російський диктатор і, ймовірно, найбагатша людина світу. Щоразу, коли у людей, які опинилися на острові Гіллігана, виникає проблема, вони звертаються до професора за винаходом, який їх врятує. Джинджер особливо шукає його керівництва.

У професора є темний секрет: він не такий компетентний, як думають інші. Якби він був таким, він би відремонтував човен, який врятував би потерпілих. У Путіна теж є секрети. Він знає, що навіть коли він нав'язує свою волю іншим, він підпорядковується Китаю. Він знає, що війна, яку він розв'язав в Україні, – це не лише звірство, а й катастрофа. Він знає, що в Росії власної пропаганди не існує, що мрія олігархів – це кошмар. Він також знає, що сьогоднішні олігархи – завтрашні жертви.

Мері Енн, скромна дівчина з ферми з Канзасу, – це Уша Венс. Мері Енн – забутий персонаж на острові Гіллігана, той, хто, можливо, більший, ніж здається. Вона вміє залишатися на задньому плані, але насправді володіє навичками, яких бракує решті. Зберігаючи скромний і не загрозливий вигляд, вона будує плани і нарощує союзників.

Сюжетні лінії світової політики

Цей жанр, сюжет ситкому 1960-х років, модифікований відповідно до воєнних злочинців, мільярдерів і фашистської олігархії 2020-х, може мати певну аналітичну та прогностичну цінність. Розглянемо, наприклад, те, що сталося минулого тижня як пілотний епізод "острова олігархів". Якби ви думали про війну в Україні з погляду інтересів США чи будь-яких інших раціональних міркувань, вам було б важко сприйняти фарсичне залучення Трампа. Але якщо уявити це як пілотний епізод "острова олігархів", все має сенс:

Джинджер (Трамп) щойно виграла вибори завдяки власній харизмі та зусиллям Гіллігана (Маска) і Професора (Путіна). Джинджер пообіцяла заявити про себе, уклавши мир між Росією та Україною одразу після виборів, "протягом 24 годин". За її спиною з цього сміються олігархи. Вони дозволяють їй просуватися вперед. Джинджер (Трамп) хоче поговорити з професором (Путін), щоб отримати інструкції особисто, але він ігнорує її. Натомість його державне телебачення в Росії показує серію оголених фотографій Джинджер. Поки Джинджер (Трамп) дзвонить українському президенту, смішний Гілліган (Маск) хапає телефон і краде шоу. Шкіпер (Сакс) пише суворі твіти про те, щоб залишатися на російському повідомленні.

Усе це сталося, майже. Довелося змінити лише одну деталь. Оскільки в історії "острів олігархів" Трамп/Джинджер – жінка, мені довелося зрівняти його з його реальною дружиною Меланією. Її оголені фотографії насправді показували на російському державному телебаченні в очевидному намаганні принизити Трампа.

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Я підозрюю, що можна точно передбачити, що далі люди робитимуть. Розглянемо те, що відбувається прямо зараз, як епізод 1 сезону 1:

Джинджер (Трамп) вважає, що вона сама повинна приймати рішення щодо членів свого кабінету (записаний сміх). Деякі американці, не пов'язані з російськими мережами, як-от Майк Помпео та Ніккі Гейлі, вважають (записаний сміх), що вони можуть приєднатися до кабінету Джинджер (записаний сміх). Ці двоє американців стверджують, що Росія помилилася, напавши на Україну, і тому їх, як можна очікувати, відкидає російсько-південноафриканська олігархія.

Шкіпер (Сакс) суворо написав у твіттері: "Призначення Джинджер мають бути проросійськими". Джинджер слідує своїм власним покірним твітом, відкидаючи Помпео та Гейлі. Джинджер сподівається принаймні отримати свої інструкції безпосередньо від професора (Путіна). Джинджер стверджує, що вона змогла зателефонувати професору (запис сміху). Професор заперечує, що дзвінок був (більше сміху). Джинджер каже, що просила професора не загострювати ситуацію в Україні.

Наступного дня Україна зазнала однієї з найбільших атак безпілотників війни. Тоді росіяни підірвали ще одну дамбу в Україні.

Події далі будуть розвиватися в цьому руслі. Ось кілька запропонованих сюжетних ліній для сезонів 1 – 3 (саме стільки тривав "Острів Гіллігана", а ця група навряд чи проіснує довше). Це не те, що ще не відбулося, а те, що має статися в рамках сюжетної логіки "Острова олігархів".

Олігархи змовляються підтримати Джинджер за "мирною угодою" для України, яку Професор негайно порушує та принижує Джинджер. Джинджер хоче схвалення Професора, тим більше, що приниження накопичуються. Джинджер потребує грошей, які є у всіх, крім неї, і мусить виступати за інших, щоб отримати їх.

Джинджер заздрить тому, що Гілліган перебуває в центрі уваги. Інтереси Джинджер і мільярдерів розходяться: вона хоче вічно бути в перших рядах, а вони вважають, що Лаві – кращий варіант. Джинджер через марнославство не до кінця розуміє загрозу. Проте механізми перевороту надто складні для олігархів.

Між Гілліганом і Шкіпером виникає суперництво щодо того, кому насправді належить Лаві. Мері Енн рятує ситуацію, пропонуючи елегантний план піднесення Лаві, таким чином закриваючи нею третій сезон як центральною фігурою. Джинджер зникає. Іронічне завершення, у можливому додатковому епізоді: Джинджер фактично відправляють до Ростова у справжню Росію. Попри, що Джинджер нещасна, вона отримує власне шоу.

Наслідки правління олігархії

Справи можуть бути абсурдними і жахливими водночас. Цілком можливо, якщо уявити Трампа як Джинджер серед інших персонажів "острова олігархів", то це матиме більше прогностичне значення.

У нас виникне спокуса написати про адміністрацію Трампа, і ми намагатимемося нормалізувати те, що відбувається, розглядаючи це в рамках знайомих категорій виборів, закону, громадської думки тощо. Це може бути корисним у роздумах про те, яку систему ми хочемо, але не стільки в розумінні ситуації, яку ми накликали на себе і яка тепер намагатиметься правити з комічним і трагічним ефектом.

Звичні концепції не можуть вмістити центральні реалії того, де ми зараз: Маск розмовляє з Трампом про зустрічі на внутрішньому дворику, або Путін показує дружину Трампа голою по телевізору. На "острові олігархів" це просто буденність.

На "острові олігархів" більша частина політики буде фракційною, як у старому радянському політбюро, з моментальним утворенням і розривом альянсів. Якщо зовнішня політика США має бути чимось іншим, ніж результатом олігархічних уподобань, то це може бути результатом появи "американської фракції" на "острові олігархів".

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Трамп мав би усвідомити і захотіти змінити свою нинішню підпорядковану позицію та залучити когось іншого. Трамп міг би легко подолати Путіна, але для цього йому довелося б порушити поточну логіку та порядок олігархії та думати самостійно, а не повторювати російсько-південноафриканську лінію.

Іншими словами, Джинджер мала б розірвати заклинання Професора та відстояти себе проти Гіллігана та Шкіпера. Занадто складно для Джинджер? Цілком ймовірно.

Олігархії нестабільні. Вони мають недоліки та слабкі сторони і можуть швидко розсипатися. Вони поступилися місцем демократіям. Але ми повинні побачити їх такими, якими вони є. Нам потрібно сприймати олігархів не лише як егоїстів і непатріотів, але й як смішних. Однак ті самі речі, які роблять їх смішними – цілковита самозаглибленість, безглузда боротьба за нереальні речі – роблять їх смертельними для всіх нас. Вони пройшли свій шлях до влади, і це новий вид влади – міжнародна олігархія всередині американської столиці.

Якщо вони можуть розважати свій шлях до влади, можливо, ми можемо принаймні розважатися щодо ясності. Комедія може допомогти нам побачити трагедію. Якщо ми хочемо передбачити, що станеться у 2025 році, то буде корисніше уявити собі олігархів на острові, які спочатку були єдині, мріяли про нездійсненну російську мрію, сіяли кривавий хаос, а потім розпалися.