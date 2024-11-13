Європі не підійдуть українські військові замість американських

За даними видання, у підготовці цих пропозицій Україні допомагають союзники у Європі, які побоюються, що домовленості Дональда Трампа і Владіміра Путіна можуть позбавити Україну допомоги й таким чином створити для Путіна привілейовані можливості для подальшого загарбання України. Деякі пункти у Плані перемоги, раніше анонсованому Зеленським, могли зацікавити Трампа. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Мовиться про заміну американських військових українськими після закінчення війни. Трамп постійно говорить про недоцільність присутності американських військових на базах у Європі і про те, що європейці мають захищати себе самостійно. Про це також говорив і Зеленський. Він підкреслював, що ЗСУ мають великий бойовий досвід, який важливий для подальшого розвитку європейської безпеки.

Однак виникає бажання зрозуміти, наскільки для європейських країн взагалі має сенс перебування на американських базах українських військових, навіть коли мова йде про бойовий досвід. Для європейців важливим є те, щоб на американських базах перебували саме американські військові.

Це перебування є такою ж вагомою частиною європейської безпеки як і "ядерна парасолька" США. Якщо ця "ядерна парасолька" зберігається, європейським країнам не варто побоюватися, що якась країна здійснить напад на них. А тому питання бойового досвіду військових, які перебувають на базах, – не є принциповим.

Якщо американська військова присутність у Європі слабшає, то Європа залишається майже беззахисною перед такою ядерною потугою, якою є Росія. Треба пам'ятати, що ядерний потенціал Франції чи Великої Британії не може зрівнятися з ядерним потенціалом Росії.

Американські військові на європейських базах можуть відлякувати Москву, бо удар по базі з загибеллю військових США – це фактично удар по США. У такому разі виникає перспектива обміну ядерними ударами між двома найбільшими ядерними потугами сучасності.

А якщо уявити, що замість американських військових у казармах перебувають українські, – це може не викликати у Путіна жодних коливань щодо удару по такому військовому об'єкту.

Тому не варто забувати, що присутність американських військових на базах – це насамперед символ захисту Америкою Європи. З якою б повагою у Європі не ставилися до військового досвіду ЗСУ, Україна аж ніяк не може йти у порівнянні з США.

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Інтереси США та Китаю в Україні

Ще одна вагома частина плану, який, на думку видання, може бути цікавий Трампу, це українські родовища. Видання зазначає, що українці готові надати американському президенту можливість визначати, хто саме буде займатися бізнесом в Україні після війни. Однак модель цього економічного протекторату також видається сумнівною.

Ну, по-перше, для того, щоб дійсно створити для України якусь інвестиційну привабливість, інвесторів треба переконати у тому, що їхнім інвестиціям в українські родовища ніщо не загрожує, що завтра їхні інвестиції не зникнуть через новий етап російської агресії проти України.

Відповідно, для цього потрібно не просто розмовляти з Путіним чи Зеленським, а ухвалити рішення, яке продемонструє Росії, що США у разі чого готові безпосередньо втручатися у війну Росії проти України. Але якраз цього Трамп робити не збирається. Ба більше, Трамп ніколи не був прихильником євроатлантичної інтеграції України, а без вступу України у НАТО сподіватися, що інвестори вкладатимуть в Україну свої гроші – занадто нереалістичні бажання.

Першим пунктом, з яким би мав погодитися Трамп, якби дійсно цікавився українськими родовищами, мала б бути ідея запрошення України до НАТО. Це є і першим пунктом Плану перемогу Зеленського. Але якщо союзники по НАТО не погоджуються з цим, то годі сподіватися, що якісь американські інвестиції прибудуть на український ринок в осяжній перспективі.

Є ще один цікавий момент, про який треба пам'ятати. Окрім американських інтересів, існують ще й китайські. Якщо Україна збирається зацікавити саме США своїми родовищами, вона таким чином демонструє Китаю, що його інтереси в Україні будуть відсутні у разі закінчення війни. Тому Пекін є зацікавленим у тому, щоб Москва відвоювала якомога більше української території, бо ця відвойована територія буде платформою вже для китайських інвестицій.

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Тому така пропозиція з економічного погляду перетворює території України на реальну територію боротьби між китайськими та американськими інтересами. З цим треба рахуватися. Китай за ці інтереси воювати не буде, це робитиме Росія, але й США за це воювати не будуть, вони будуть сподіватися, що зону, де можуть здійснюватися їхні інвестиції, відвоює Україна без жодних гарантій безпеки.

Ми знову бачимо, що мовиться про повну відсутність реалізму. Реалізм мав би полягати не в тому, щоб зацікавити Трампа пропозиціями, які не можуть бути реалізованими, а у розумінні того, що російську агресію можна зупинити тільки спільними зусиллями – допомогою Україні та її вступом до НАТО.