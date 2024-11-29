Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне повідомлення президента.

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Він організовував оборону на Харківському напрямку

Зеленський розповів, що це рішення ухвалили разом з Головкомом. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Також призначили його заступника. Ним став Олег Апостол.

Відомо, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зеленський наголосив, що вони обоє показали свою ефективність у боях.

Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України,

– пояснив президент.

Він також підкреслив, що українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави.

Зачепили й питання енергетики

Також на Ставці обговорювали питання енергетики. Триває ліквідація наслідків російських ударів, захист обʼєктів.

За словами президента, доповідали всі відповідальні керівники, командувачі. Президент також поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами.

Також під час Ставки доповідав Олександр Сирський стосовно ситуації на фронті. Зокрема, у Курській області.