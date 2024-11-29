Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение президента.

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Он организовывал оборону на Харьковском направлении

Зеленский рассказал, что это решение приняли вместе с Головкомом. Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатий. Также назначили его заместителя. Им стал Олег Апостол.

Известно, что генерал-майор Михаил Драпатий успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Зеленский отметил, что они оба показали свою эффективность в боях.

Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины,

– пояснил президент.

Он также подчеркнул, что украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства.

Затронули и вопросы энергетики

Также на Ставке обсуждали вопросы энергетики. Продолжается ликвидация последствий российских ударов, защита объектов.

По словам президента, докладывали все ответственные руководители, командующие. Президент также поставил задачу по усилению ПВО и соответствующих переговоров с партнерами.

Также во время Ставки докладывал Александр Сырский о ситуации на фронте. В частности, в Курской области.