Такое уже было с наступлением на Харьков

Наступления и оккупации Запорожья не будет. Активизация врага по линии боевого соприкосновения – да. Причем сейчас в оккупантов отмечается этап разведки боем, но до конца этого года у них стоят определенные задачи. Об этом заявил Александр Коваленко, информирует 24 Канал.

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Говорится о таких задачах врага:

срезать Роботинский выступ и открыть Ореховское направление;

расширить зону контроля в районе Гуляйполя;

вернуть под свой контроль утраченные в 2023 году территории;

сформировать условия для охвата с трех сторон Большой Новоселки, что так же может угрожать выходом оккупантов в Днепропетровскую область, к которой осталось менее 7,5 километра в районе Новодаровки.

Как видите, в список планов врага и близко не входит оккупация Запорожья в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Это вполне объясняется отсутствием у россиян необходимого ресурса.

Нынешняя ситуация вокруг активизации оккупантов в Запорожской области так же неправильно доносится рядом новостных, информационных и частных площадок, как в свое время доносилась ситуация накануне наступления оккупантов в Харьковской области.

Тогда тоже со всех площадок неофициального уровня неслась паническая волна, мол, россияне готовятся наступать на Харьков и захватить его в ближайшее время. В результате все вполне предсказуемо завершилось заключением оккупантов в Волчанске и в районе села Глубокое, даже не у Липцов. Но сколько было истерики в то время, когда очень важно было сохранять самообладание.

Аналогично развивается ситуация и сейчас в Запорожской области. При том, что потенциал российской группировки войск "Днепр", с учетом накопления ресурсов, особенно в районе Токмака, даже меньше, чем УВ "Белгород" применила во время первой волны наступления в Харьковской области.

Россияне направляют подразделения на другие направления

Кроме того, очень интересное явление – из состава УВ "Днепр" и УВ "Восток" перебрасывают подразделения на совсем другие направления.

В сентябре в состав УВ "Север", а именно, в Курскую компоненту группировки, было отправлено несколько подразделений из состава УВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует УВ "Восток", в частности 38 и 64 ОМСБр. В конце октября на Покровское направление перебросили 61 ОБр МП, зоной ответственности у которой были Олешки. Она поступила в распоряжение второй общевойсковой армии УВ "Центр", в связи с высокими потерями последней и истощением резервов.

То есть вы готовите наступление на крупный индустриальный областной центр, из которых за все время полномасштабного вторжения вам удалось захватить лишь один – Херсон, – контроль над которым был утрачен через несколько месяцев, и при этом вы разбрасываете свои подразделения, уровня бригады, по другим направлениям?

Россияне действительно активизировались на линии боевого соприкосновения с учетом вышеупомянутых задач, которые командование требует от УВ "Днепр" и УВ "Восток" выполнить до конца года.

Поэтому единственной угрозой для Запорожья остается круглосуточный террор гражданского населения оккупантами.