Согласие в польских властях – лучший вариант для Украины

Пока польское общество и экспертные круги говорят о перспективах фундаментальных изменений политического курса официальной Варшавы, ключевым вопросом для Украины остается то, как политическая ситуация в Польше отобразится на двусторонних отношениях и польской политике на украинском направлении?

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Если исходить из объективных обстоятельств и моделировать потенциальные сценарии развития событий в канун дня голосования, можно заметить, что единственными способами сохранения "Право и справедливость" у власти были – формирование коалиции с откровенно антиукраинской "Конфедерацией" или создание правительства меньшинства.

В первом случае, украинско-польские отношения могли бы находиться под давлением "конфедератов", которые использовали свои позиции в коалиции для проталкивания собственных интересов антиукраинского направления. В таких условиях перед представителями "Право и справедливость" постоянно возникала бы необходимость балансировать и договариваться с лидерами популистской партии.

Во втором случае, при условии формирования правительства меньшинства позиции были бы очень неустойчивыми, с высокой вероятностью досрочных повторных выборов. Мы наблюдали бы обострение внутриполитического кризиса в стране.

С учетом описанных вариантов, сценарий формирования правительства в составе оппозиционных сил выглядит приемлемым и конструктивным в контексте украинских национальных интересов.

Потенциальная проблема – каким подходам последует президент Польши Анджей Дуда. Если он будет подыгрывать интересам "Право и справедливость", являясь представителем этой партии, его функционал будет позволять накладывать вето на такие важные вопросы как, к примеру, принятие бюджета.

Чтобы обойти президентское решение, оппозиционные силы будут нуждаться в 60% голосов, а значит теоретически – им нужно будет искать поддержки в рядах "Конфедерации", что сейчас сложно представить.

Если ситуация будет развиваться в самом худшем формате – "острого конфликта государственных институтов" – для Украины это будет создавать нежелательные проблемы, а внимание нового правительства будет сосредоточено на победе во "внутренней политической войне". В дальнейшем будет нависать угроза внеочередных выборов. Именно поэтому лучшей опцией для официального Киева является "конструктивное понимание" между президентом, правительством и сеймом.

Что будет происходить в главных сферах

Скорее всего, основная кандидатура на должность премьер-министра – Дональд Туск. Он опытный политик с отличной репутацией в Европе. В целом, представители партии "Гражданская платформа", как и их лидер всегда выступали с позиций поддержки Украины, что дает основания говорить о последовательности и конструктивности их дальнейших действий.

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В стратегическом плане Туск не будет следовать подходам "Право и справедливость" относительно конфронтации с Германией, пытаясь восстановить эффективные двусторонние отношения. Оппоненты Туска часто высказывали предположение, что он может не ставить тему Украины как приоритет, делегируя все полномочия на формирование позиции по поводу "украинских дел" более влиятельным актерам – США, Германии, Франции.

Однако подобные критические замечания нуждаются в реальном подтверждении, а качественная дипломатия со стороны Украины, направленная на продуктивный диалог, может окончательно отбросить любые сомнения на второй план.

Важно понять, что Украине следует ожидать по каждому конкретному направлению взаимодействия. Ряд ответов мы можем найти уже сейчас.

Аграрная сфера. С одной стороны, Туск и оппозиция критиковали "Право и справедливость" за искусственное раздувание конфликта с Украиной и принятие односторонних ограничений против продукции украинского происхождения. Однако с другой – "Гражданская платформа" привлекла в свои ряды одного из крупнейших критиков украинского зерна, лидера "Агроунии" Михала Колодзейчака, чтобы получить больше голосов среди электората.

С высокой вероятностью, в ходе коалиционных переговоров оппозиции, на должность министра аграрной политики будет претендовать один из лидеров блока "Третий путь" Владислав Косиняк-Камиш, который будет ориентироваться на получение доверия от фермеров.

В этих обстоятельствах очень оптимистично ожидать, что оппозиция сразу приступит к отмене ограничений на импорт украинского зерна на польский рынок.

Пользуясь широким кругом связей в европейских органах власти, Туск будет надеятся найти компромиссное решение, которое будет устраивать Брюссель, Варшаву и Киев, не вызывая дальнейших противоречий. В основе такого решения может быть создание лучших условий для увеличения транзита украинской аграрной продукции через польскую территорию.

Теоретически можно допустить, что Туск найдет инвестиции для строительства отдельного терминала в одном из польских портовых городов для перегрузки и отправки украинского зерна, чтобы помочь украинским аграриям и разгрузить инфраструктуру под польские нужды.

Сфера безопасности. Есть достаточно оснований полагать, что оппозиция будет продолжать линию максимальной поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

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Оптимистический сценарий – если по результатам нормализации отношений между Варшавой и Берлином будут созданы лучшие логистические условия для обслуживания немецких танков Leopard, а также возобновлены переговоры о перспективах поставки новой немецкой тяжелой техники в ряды вооруженных сил Польши. Такой шаг позволил бы высвободить дополнительные Leopard более старой модификации (находящиеся на вооружении польской армии) для их передачи на нужды Украины.

С обострением конфликта с Германией, партия "Право и справедливость" отмечала взаимодействие в военно-технической сфере с Южной Кореей. Таким образом, оппозиционному правительству придется искать баланс в развитии собственного ВПК и поиске возможностей для помощи Украине.

Экономическая составляющая. Следует ожидать, что оппозиционное правительство будет оказывать содействие Украине в вопросах европейской интеграции и будет проявлять интерес к привлечению к программам восстановления украинской экономики и инфраструктуры.

Ключевое практическое преимущество представителей "Гражданской платформы" в том, что, даже будучи в оппозиции, они уделяли значительное внимание региональному трансграничному сотрудничеству, которое должно лечь в основу их экономической программы.

Например, городская администрация города Люблин во главе с Кшиштофом Жуком активно развивает идею налаживания партнерских связей на уровне общин. Она заинтересована в том, чтобы выступить логистическим хабом для Украины.

Одна из наиболее влиятельных бизнес-ассоциаций Польши Business Center Club активно развивает идею "бизнес микса". Она предполагает развитие стратегического партнерства между украинскими и польскими регионами на основе общих интересов.

Многие представители депутатского корпуса "Гражданской платформы", настоящие "друзья Украины" как Станислав Змиян или Михал Кравчик, активно поддерживают идеи в сфере совместных инфраструктурных проектов и стимулирование двусторонних отношений на местном уровне.

А что с украинскими беженцами?

Качественный подход оппозиционных сил, может, будет заключаться в понимании того, что восстановление Украины необходимо осуществлять уже сейчас, а не ждать окончательной победы. Главное место в их стратегии будет занимать координация на уровне городских администраций и бизнеса.

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Можно ожидать, что новое правительство будет выделять значительную часть инвестиций именно в программы регионального развития.

Важный элемент – это также отношение к беженцам. Оппозиционные силы не демонстрировали таких радикальных оценок, как это позволяли себе в преддверии выборов "Право и справедливость" и на постоянной основе "Конфедерация", что должно выступать благоприятным сигналом. Вдобавок, в ходе нормализации отношений с ЕС, Польша получит дополнительные возможности поддержки украинских граждан на основе "разблокирования" целевых финансовых программ.

Подытоживая, можно сделать вывод, что создание нового правительства оппозиционными силами – это положительный сценарий для Украины, который будет способствовать развитию двусторонних отношений. Важно лишь, чтобы польские внутриполитические противоречия не мешали стабильному функционированию органов государственной власти.