Союзники ремонтировали оружие

Из-за этой специфики зарядки возникло жаргонное распределение в американских военных на "тонкую ракету" – то есть GMLRS, и "толстую ракету" – то есть ATACMS (независимо от модификации).

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Известно, что одна из упавших российским оккупантам на голову в Бердянске ракет была вообще 1996 года выпуска. Именно в этой детали скрывается ответ, почему пришлось так долго ждать ATACMS.

Дело в том, что нормативный срок службы этой ракеты составляет всего 10 лет. Понятие "нормативный срок службы" в этом случае означает и то, что по истечении этого периода никто не может гарантировать надежность работы узлов и агрегатов ракеты.

Из этого следует, что одна из отстрелянных по оккупантам "толстых ракет" прослужила более 2 нормативных сроков. Привести ее обратно в кондицию реально требовало длительного времени, по меньшей мере, несколько месяцев.

Определенный политический аспект в подборе модификации ATACMS для нас найти по желанию тоже можно.

Ускорят ли ATACMS контрнаступление

Обычно во время работ по обновлению "толстые ракеты" модификации M39 и M39A1 с кассетной боевой частью перерабатываются на модификацию M57, с унитарной боевой частью в 227 килограммов и дальностью стрельбы до 300 километров.

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Та модификация, которую мы получили, имеет дальность стрельбы до 165 километров, но масса боевой кассетной части составляет аж 560 килограммов.

Украина стала первым оператором ATACMS, который использовал эти ракеты именно для ударов по аэродромам противника. До сих пор этот ОТРК в бою использовала только армия США во время войн против Ирака в 1991 и 2003 годах. Но тогда целями выступали только позиции ПВО и командные пункты врага.

Чтобы достичь необходимого эффекта в параличе противовоздушной обороны и структур управления противника, американские военные отстреливали в сутки по меньшей мере 20 ракет ATACMS, иногда могло доходить и до 100. Всего за 1,5 месяца боев было потрачено более 600 ракет этого типа. Это действительно очень контрастирует с данными The Wall Street Journal о том, что нам дали "несколько" ATACMS.

После удара в Бердянске не стоит надеяться, что ВСУ смогут быстро масштабировать успех ударами и по другим аэропортам врага.

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Надо посмотреть на специфику целей, по которым работали: в Бердянске и Луганске – это были заброшенные гражданские аэропорты без защитных сооружений. Там россияне даже не занимались наложением покрышек на вертолеты, о строительстве каких-то защитных "козырьков" даже речи не было.

Кроме того, прежде чем рисовать красивые инфографики с зонами покрытия, куда теперь могут доставать ATACMS, нужно делать поправку не только на паспортную дальность стрельбы, но и на фактическую дистанцию. С поправкой, что пусковая установка должна стоять на приличной дальности от линии фронта. Кроме того, нужно делать поправку и на возможное количество ракет, потому что и здесь все логично – "плотность" по числу ATACMS, которые могут упасть единицу территории с объектами противника.

Нет, ATACMS не способны "ускорить контрнаступление", хотя бы потому, что ракеты не ходят в штурмы на посадки, которые на самом деле хорошо замаскированы с использованием рельефа местности укрепленными узлами обороны противника.

Любые завышенные и нереализованные ожидания потом падают коллективной тенью не на тех, кто эти пустяки генерирует, а на наших военных, ведущих борьбу с врагом.