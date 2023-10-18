Союзники ремонтировали оружие
Из-за этой специфики зарядки возникло жаргонное распределение в американских военных на "тонкую ракету" – то есть GMLRS, и "толстую ракету" – то есть ATACMS (независимо от модификации).
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Известно, что одна из упавших российским оккупантам на голову в Бердянске ракет была вообще 1996 года выпуска. Именно в этой детали скрывается ответ, почему пришлось так долго ждать ATACMS.
Дело в том, что нормативный срок службы этой ракеты составляет всего 10 лет. Понятие "нормативный срок службы" в этом случае означает и то, что по истечении этого периода никто не может гарантировать надежность работы узлов и агрегатов ракеты.
Из этого следует, что одна из отстрелянных по оккупантам "толстых ракет" прослужила более 2 нормативных сроков. Привести ее обратно в кондицию реально требовало длительного времени, по меньшей мере, несколько месяцев.
Определенный политический аспект в подборе модификации ATACMS для нас найти по желанию тоже можно.
Ускорят ли ATACMS контрнаступление
Обычно во время работ по обновлению "толстые ракеты" модификации M39 и M39A1 с кассетной боевой частью перерабатываются на модификацию M57, с унитарной боевой частью в 227 килограммов и дальностью стрельбы до 300 километров.
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Та модификация, которую мы получили, имеет дальность стрельбы до 165 километров, но масса боевой кассетной части составляет аж 560 килограммов.
Чтобы достичь необходимого эффекта в параличе противовоздушной обороны и структур управления противника, американские военные отстреливали в сутки по меньшей мере 20 ракет ATACMS, иногда могло доходить и до 100. Всего за 1,5 месяца боев было потрачено более 600 ракет этого типа. Это действительно очень контрастирует с данными The Wall Street Journal о том, что нам дали "несколько" ATACMS.
После удара в Бердянске не стоит надеяться, что ВСУ смогут быстро масштабировать успех ударами и по другим аэропортам врага.
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Надо посмотреть на специфику целей, по которым работали: в Бердянске и Луганске – это были заброшенные гражданские аэропорты без защитных сооружений. Там россияне даже не занимались наложением покрышек на вертолеты, о строительстве каких-то защитных "козырьков" даже речи не было.
Кроме того, прежде чем рисовать красивые инфографики с зонами покрытия, куда теперь могут доставать ATACMS, нужно делать поправку не только на паспортную дальность стрельбы, но и на фактическую дистанцию. С поправкой, что пусковая установка должна стоять на приличной дальности от линии фронта. Кроме того, нужно делать поправку и на возможное количество ракет, потому что и здесь все логично – "плотность" по числу ATACMS, которые могут упасть единицу территории с объектами противника.
Нет, ATACMS не способны "ускорить контрнаступление", хотя бы потому, что ракеты не ходят в штурмы на посадки, которые на самом деле хорошо замаскированы с использованием рельефа местности укрепленными узлами обороны противника.
Любые завышенные и нереализованные ожидания потом падают коллективной тенью не на тех, кто эти пустяки генерирует, а на наших военных, ведущих борьбу с врагом.