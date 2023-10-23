Как Россия подменяет термин "здравый смысл"

Я отказываюсь понимать тех, кто пытается обвинить Израиль в самозащите. Здравый смысл подсказывает – когда на тебя нападают, ты защищаешься, а кто-то обсуждает это со стороны, то виноватым оказывается напавший. Виноват убийца, а не тот, кто пытаясь остановить его, его же и убивает. Виноват насильник, а не жертва.

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Опыт Украины и Израиля говорит о том, что здравый смысл сейчас находится на интеллектуальных затворах системы одобрения решений. Вернее, не так. "Здравый смысл" как ориентир, результат – отодвинут в сторону. Пропаганда, широко раскинутые российские медийные сети, доступные китайские деньги, иранская идеология и трактовка ислама сделали так, что "здоровье" подменили "болезненностью".

Агрессор – Россия, ХАМАС и т.д. – пытается заглушить здравый смысл, показав новую правду. Согласно ей, правыми могут быть только те, кто разделяет взгляды этой "агрессивной оси". Правил, по которым живут общества, не существует. Не те, кто живет по закону, а те, кто живет по "правильной" его трактовке.

Как там у Владимира Путина: "В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру каким-то порядком, основанным на правилах. Какие правила, кто эти правила придумал? Неясно".

Это, кстати, интересный тезис, если его разобрать на части. Оставим в стороне то, что, если ты говоришь о появлении новых правил, ты должен по меньшей мере знать, кто их придумал и в чем их суть. Иначе с чем ты споришь? Диктатор демонстрирует классическую, если не сказать хрестоматийную, особенность конспирологов – удивительную веру в способность врага. Они практически всесильны!

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По логике Путина выходит, что был какой-то порядок – "глобальная архитектура" – которая устраивала всех, и вдруг Запад пытается ее изменить. Сведем тезис к максимально доступному:

это не Путин развязал войну, а Украина;

это не ХАМАС напал на Израиль, а израильтяне начали убивать арабов.

Хотя все наоборот.

Запад как раз и пытается сохранить здравый смысл – сведение правил, выраженных в законах, традиции гуманизма, человекоцентричности, демократии, свободы волеизъявления. Украина отстаивает свою независимость и вместе с Израилем – право на существование как таковое.

Какой миропорядок готовят автократии

В этой фразе Путина, как в капле воды, отражается вся новая философия представителей "агрессивной оси", которая на самом деле старая, ближе к средневековой:

в ней критерием истинности есть право сильного (пусть расскажет об этом ВСУ);

диктат кучки интеллектуально убогих проходимцев, которые почему-то называют себя элитой – важнее свободной воли всех;

подчинение глобальной, злой идеи тотального превосходства – важнее благополучия рядовых граждан;

ложь и извращение – важнее правды и объективности;

прошлые образы – важнее нынешних и будущих отношений.

Это и есть тот новый миропорядок, который хотят построить нынешние автократы. Их цель – взять реванш у человечества и навязать жизнь под диктатурой, тотальным управлением из центра, подавленность, покорность, верноподданство, сексотство. В общем – вытащить наружу из людей все гнилое и отвратительное в них.

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Использовать это "ничто" для укрепления своей власти. Власти над рабами, в которых превращаются люди, подвергающиеся этому давлению или думают, что это их не касается. Они хотят доказать, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин просто не смогли довести до конца начатое, и теперь это можно реализовать в полном объеме. И от всех зависит произойдет это или нет.