Як Росія підмінює термін "здоровий глузд"

Я відмовляюся розуміти тих, хто намагається звинуватити Ізраїль у самозахисті. Здоровий глузд підказує – коли на тебе нападають, ти захищаєшся, а хтось обговорює це збоку, то винним виявляється той, хто напав. Винен убивця, а не той, хто намагаючись його зупинити, його ж і вбиває. Винен ґвалтівник, а не жертва.

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Досвід України та Ізраїлю говорить про те, що здоровий глузд зараз перебуває на інтелектуальних затворах системи схвалення рішень. Точніше, не так. "Здоровий глузд" як орієнтир, результат – відсунутий убік. Пропаганда, широко розкинуті російські медійні мережі, доступні китайські гроші, іранська ідеологія та трактування ісламу зробили так, що "здоровість" підмінили "болючістю".

Агресор – Росія, ХАМАС тощо – намагається заглушити здоровий глузд, показавши нову правду. Згідно з нею, правими можуть бути лише ті, хто поділяє погляди цієї "агресивної осі". Правил, за якими живуть суспільства, не існує. Не ті, хто живе за законом, а ті, хто живе за "правильним" його трактуванням.

Як там у Владіміра Путіна: "В інтересах збереження свого домінування деякі країни послідовно прагнуть підмінити чинну глобальну архітектуру якимось порядком, заснованим на правилах. Які правила, хто ці правила придумав? Не зрозуміло".

Це, до речі, цікава теза, якщо її розібрати на частини. Залишимо осторонь те, що, якщо ти говориш про появу нових правил, ти повинен щонайменше знати хто їх придумав і в чому їхня суть. Інакше з чим ти тоді сперечаєшся? Диктатор демонструє класичну, а то й сказати хрестоматійну, особливість конспірологів – дивовижну віру у здатність ворога. Вони практично всесильні!

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За логікою Путіна виходить, що був якийсь порядок – "глобальна архітектура" – яка всіх влаштовувала, і раптом Захід намагається її змінити. Зведемо тезу до максимально доступної:

це не Путін розв'язав війну, а Україна;

це не ХАМАС напав на Ізраїль, а ізраїльтяни почали вбивати арабів.

Хоча все навпаки.

Захід якраз і намагається зберегти здоровий глузд – зведення правил виражених у законах, традиції гуманізму, людиноцентричності, демократії, свободи волевиявлення. Україна відстоює свою незалежність і разом з Ізраїлем – право на існування як таке.

Який світопорядок готують автократії

У цій фразі Путіна, як у краплі води, відбивається вся нова філософія представників "агресивної осі", яка насправді стара, ближча до середньовічної:

у ній критерієм істинності є право сильного (нехай розповість про це ЗСУ);

диктат купки інтелектуально убогих пройдисвітів, які чомусь називають себе елітою – важливіший за вільну волю всіх;

підпорядкування глобальної, злої ідеї тотальної переваги – важливіше за благополуччя пересічних громадян;

брехня і перекручування – важливіші за правду та об'єктивність;

минулі образи – важливіші за нинішні та майбутні стосунки.

Це і є той новий світопорядок, який хочуть збудувати нинішні автократи. Їхня мета – взяти реванш у людства та нав'язати життя під диктатурою, тотальним управлінням "з центру", пригніченість, покірність, вірнопідданство, сексотство. Загалом – витягнути назовні з людей усе гниле і огидне в них.

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Використовувати це "ніщо" для зміцнення своєї влади. Влади над рабами, в яких перетворюються люди, які піддаються цьому тиску або думають, що це їх не стосується. Вони хочуть довести, що Адольф Гітлер і Йосип Сталін просто не змогли довести до кінця розпочате і тепер це можна реалізувати в повному обсязі. І від усіх залежить чи станеться це, чи ні.