Росіяни перекидають під Авдіївку найбоєздатніші бригади

Здавалося б, що дуже позитивні цифри, але насправді вони насторожують. Вони говорять про те, що вороже командування не планує зупинятися і, як мовить їхній хворий історичний наратив: "За ціною не постоять".

Читайте також Російська піхота повисла на танках як мавпи – на нас їхала смерть

Коли 7 жовтня росіяни розгорнули наступ силами 1-го армійського корпусу, а також підрозділами 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї гвардійської загальновійськової армії, то, здавалося б, після перших результатів цієї самогубної місії вони мали взяти неабияку паузу для відновлення боєздатності. Але ні. Натомість вони загнали під Авдіївку 21 ОМСБр 2-ї гвардійської загальновійськової армії з зони відповідальності ГВ "Центр".

Тут слід розуміти, що 21 ОМСБр – одна з найбоєздатніших бригад не те, що у складі 2-ї армії, а загалом ГВ "Центр". Тобто із зони відповідальності, де начебто як по Лимано-Куп'янській осі так само починається наступ, забирають найбоєздатнішу бригаду? Не логічно чи…

Це рішення командування росіян вказувало на те, що для них Авдіївка – це фетиш-мета і вони будуть продовжувати тиснути на флангах. Підтвердження – чергова спроба наступу та рекордні втрати 19 жовтня.

Росіяни у виконанні 114-ї ОМСБр здійснили чергову хвилю, яку швидко поповнили і знову відправили на продавлювання північного сектора.

Повторення історії з Бахмутом?

Тобто російське командування зосередиться зараз на Авдіївці, як свого часу на Бахмуті, а це означає, що значний ресурс буде орієнтований саме на це містечко. Це, по ідеї, дозволить Силам оборони України реалізувати досить сміливі сценарії за іншими напрямками. Але, попри все, російське командування це не дуже хвилює.

Зауважте В України нема часу на "стільки, скільки потрібно": як перемогти Росію якнайшвидше

Нагадаю, що у 2022 році більшу частину Харківської області та правобережну частину Херсонської області звільнили тоді, коли росіяни наступали на Бахмут.

Авдіївка – це потужний укріпрайон, хоча має і свої вади та вразливі місця. Але, щоб зламати його, окупантам знадобитися набагато більше ресурсу, ніж зараз сконцентровано біля міста. Звідки заберуть і що послаблять ще більше – питання риторичне. Але те, що вони на це підуть і вже роблять, більш ніж очевидно.