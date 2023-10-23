Байден впервые сравнил Кремль с ХАМАС

Если коротко, то говорилось о запросе в Конгресс о выделении 100 миллиардов долларов в год для реализации помощи Украине (60 миллиардов), Израилю, Тайваню и защиты границы с Мексикой. Далее Джо Байден объяснил, что это отвечает интересам США, и здесь, собственно, самое интересное для нас.

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Момент для мира назван переломным. В первую очередь для противостояния демократий и автократий во всем мире. В этом контексте президент США впервые на таком уровне сравнил российский режим и ХАМАС, отметив, что они сражаются за уничтожение соседних демократических государств.

Примечательно, что о Китае он не говорил ничего, хотя и будет обращаться за выделением средств для Тайваня тоже. Китайскую власть никто из ХАМАС сравнивать не собирается, а кремлевскую – уже. И это действительно очень серьезное изменение парадигмы в глобалистском ключе.

Если вспомнить предыдущую риторику, то власти США усердно избегали прямых упоминаний о террористическом характере российского государства, а целью противостояния с ним называлось "понимание невыгодности продолжения войны со стороны Кремля".

Это рождало все то, что нам очень не нравилось. Все это "управление эскалацией", когда каждый шаг для поддержки Украины сверялся с возможностью ответных шагов российской власти и т.д. Саму российско-украинскую войну не вписывали в глобальный контекст, а стремились выделить в ситуацию, во что-то "аномальное" с точки зрения международных отношений.

Стало ясно, какой будет избирательная кампания в США

Сейчас все наоборот. Войну против Украины не просто вписывают в мировой контекст, она провозглашается частью ряда глобальных сюжетов по противодействию автократии, где рядом с Украиной – ключевые партнеры США в каждом конкретном регионе. И это важно. Речь уже не просто об "отдельной ситуации", а о глобальном противостоянии, где все связаны со всеми, Северная Корея, Иран, ХАМАС – с Россией, а потому для США критически важно (и необходимо) поддерживать собственных партнеров, среди которых важное место занимает Украина.

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Понятно, что это слова, которые нужно воплощать на практике, и здесь мы сразу видим проблему – Конгресс, заблокированный склоками между республиканцами. Но так же понятно, что речь Байдена – программная предвыборная речь, свидетельствующая о том, что избирательная кампания в США будет вестись на основе концепции глобальных вызовов.

Сейчас эта позиция выглядит не столь слабой, поскольку понимание вызовов и опасностей глобального масштаба не может не распространяться в США в контексте происходящего в мире. Американские изоляционисты тоже, кстати, вынуждены это признавать. Но они пытаются подавать все через попытки разбить глобальное поле на сегменты, лишь часть которых важна для США. То есть за Израиль и Тайвань бороться надо, но не за Украину.

В ответ на это Байден утверждает, что это не логично, потому что все враги США связаны. ХАМАС и Владимир Путин борются против демократии. Это создает один из политтехнологических расколов предстоящих выборов – ограниченный изоляционизм против глобализма. Здесь вопрос Украины становится очень важным.

Финансовые вопросы – дело Конгресса, поэтому ждем голосования, но изменение парадигмы мышления американских элит очевидно. Понятно, что не все они бросятся поддерживать концепцию Байдена, но за концепцией стоит не просто видение мира, но и реальность, где действительно возникает "ось зла", где автократы объединяются и готовятся к глобальным войнам. Отвергать это – бессмысленно, а думать, что удастся локализовать каждый "конфликт" – тоже. Так что дело здесь не в выборах в США, а в чем-то гораздо более серьезном.