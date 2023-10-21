Об этом глава Белого дома заявил на частном предвыборном мероприятии. Также он упомянул о дружбе президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

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США могут объединить мир

По словам Байдена, США – именно та страна, которая сможет построить новый мировой порядок, если проявит достаточную смелость и уверенность в себе.

У нас есть возможность сделать что-нибудь, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это вроде бы выдохнуло. Нужен новый мировой порядок в определенном смысле, похожий на тот, который был мировым порядком... У нас есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже длительное время, и укрепить перспективу мира, а не уменьшать ее,

– подчеркнул президент США.

Он добавил, что все удастся, если приложить надлежащие усилия.

"Назовите мне хоть один кризис, в который мы когда-либо попадали, и из которого мы не вышли сильнее в Америке. Назовите мне хоть один. Назовите мне тот случай, когда мы вошли и не вышли сильнее", – спросил Байден у собравшихся.

Также он прокомментировал грядущие выборы.

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"Все основные права, которые мы долгое время считали само собой разумеющимися, с чем они (республиканцы – 24 Канал) хотят иметь дело? Они хотят это забрать. Они хотят отобрать это, то ли изменение судебной системы, то ли меры по разрешению проблемы ЛГБТК-законодательства, говорится о праве голоса, просто – о праве выбора. Подумайте обо всех отдельных вещах, которые представляют собой камни преткновения", – подчеркнул лидер Белого дома.

По его словам, республиканская партия уже не та. Президент подразумевает недавнее голосование на должность спикера Палаты представителей, на которых четыре раза проиграл конгрессмен Джим Джордан, длительно критиковавший помощь США Украине.

Эти республиканцы МАGA составляют около 30% этой партии, и теперь вы видели выдающегося джентльмена из Огайо – его только что вытолкали… Он проиграл голосование в третий раз, затем, когда они вернулись на закрытое собрание, было проведено тайное голосование. И я думаю, что против него проголосовали около 140 человек. Потому что вы знаете, почему они не сделали этого публично? Запуганные,

– считает Байден.

Кроме того, он вспомнил дружбу Трампа, который хочет баллотироваться на президентский пост, и Путина, отметив, что новые выборы в США станут моментом истины.

"Знаете, на мой взгляд, на карту поставлена буквально американская демократия. Я знаю, когда я произнес эту речь 2020 года в Зале Независимости, люди подумали, что это преувеличение. Так думали все, кроме американского народа. Люди обеспокоены, обеспокоены нашей демократией", – подытожил Байден.

Любопытно! 20 октября Джо Байден обратился к нации. Он объяснил американцам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль, а также сравнил боевиков ХАМАС с Путиным.